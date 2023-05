Prepoznajete li ovu našu poznatu damu na ovoj slici: Jedna maturalna, školska. Eh...

Bivša premijerka Jadranka Kosor podijelila je na Twitteru jednu svoju fotografiju iz mlađih dana i podijelila je sliku na ovoj društvenoj mreži i napisala: Slažem stare slike. Jedna maturalna, školska. Eh.

Fotografija je prikupila skoro 400 lajkova te su se nizali komentari u kojima joj pratitelji pišu kako se nije puno promijenila.

- Prelijepi ste bili a i sada ste izuzetno lijepi. Vi ste prava dama. Oh, baš je lijepa ta vaša stara slika gospođo Jadranka.. samo bez toga eh, imate sreće i jako lijepo starite. Izreka kaže da samo dobri ljudi lijepo stare. Današnje djevojke bi se trebale dobro zagledati u tu fotografiju i shvatiti što je prirodna ljepota. Iste crte lica su Vam ostale - poručili su joj obožavatelji, a Kosor im je zahvalila na komplimentima.

Jadranka Kosor nedavno je sudjelovala i u popularnom showu "Masked Singer" koji se prikazivao na RTL-u. Krila se ispod maske Kraljice u RTL-ovom showu "Masked Singer". Premda je to većina i nagađala već nakon prve pjesme "Mamica su štrukle pekli", konačna potvrda stigla je kada je Kosor skinula masku. Bio joj je gušt sudjelovati u showu i morala je samo paziti da ne oda nikome da se sudjeluju i da se krije ispod maske kraljice.

- Nisam se morala osobito truditi, jedino što sam morala, naravno, na mnogobrojne komentare na ulice, pitanja kada bi me nepoznati ljudi ispitivali, dovikivali 'bravo Kraljice', 'samo naprijed Kraljice', govoriti 'ma o čemu vi pričate'. Bilo je užasno smiješnih trenutaka, znala sam se u sebi nasmijati. Bilo je navijanja, djeca su me dozivala na ulici, osobito nakon 'Mame ŠČ'. Čak su i mog unuka molili njegovi prijatelji da dobiju potvrdu. Jedan je kleknuo pred njega i molio da pokaže je li njegova 'granny', kako me zove, Kraljica. Jedan mu je donio čak i čokoladu da mu to otkrije - ispričala je Kosor za RTL nakon što je napustila show.

Ispričala je kako se voli šaliti i pjevati te si je dala oduška u showu i rekla je kako nikada nije bila ledena kraljica, pa tako nije ni sada.

- Sama sam birala pjesme. Birala sam neke koje ja rado slušam, ali sam ponekad neku odabrala da malo zametem trag, a to je Halid Bešlić. Osobito ih je zbunila 'Bella Ciao', ali i 'Clandestino'. Čula sam komentare iza pozornice dok se još nije znalo da sam to ja - Kraljica od 'Bella Ciao' do 'Manu Chao' - kazala je i dodala kako se radilo o ozbiljnom angažmanu bez pomoći u pjevanju.