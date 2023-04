Jednog farmera novi će izazov posebno razljutiti, a Milko će na tulumu šokirati poljupcem

Već na početku, zabavni izazov za parove posebno će razljutiti jednog farmera koji će optužiti svoju bolju polovicu da mu nije trebala dopustiti da ga zaigra.

A nakon igre i smijeha na rasporedu će biti i zajednički tulum, uz dozu tračeva, pjesmu i ples. I dok će se neki parovi romantično njihati uz laganu glazbu, jedna će dama odbiti plesati sa svojim farmerom, no spremno će prihvatiti poziv drugih.

Jutro nakon bit će vrijeme za sabiranje dojmova, a iskrenih priznanja i međusobnih optužbi neće nedostajati.

Ostali farmeri u jednom će trenutki Aniti priznati kako je Milko na sinoćnjem tulumu iz vedra neba poljubio jednu damu, a to nije bila njegova Jasna!

''Ja sam stvarno očekivala da će me poljubiti u obraz… Nije baš morao u usta'', i dotična dama će priznati da ju je njegov potez u najmanju ruku šokirao.

O kome je riječ i što će o zajedničkoj budućnosti Aniti priznati parovi, gledatelji će doznati već večeras od 21.15 sati na RTL-u.

Inače, Milko i Jasna nastavili su svoje putovanje, a čini se da farmer nikako ne može zapamtiti ime svoje odabranice. - Ja stavim rukice na glavu i kažem joj da mi je sad tu moja Vesnica - Jasna se nasmijala pa mu kazala da je često zove pogrešnim imenom, no to ju ne ljuti. - A ti si Jasna? Ma dobro...to su srodna imena, Vesna, Jasna, bunim ja to - rekao je Milko. - On malo brka imena, ali dobro. Ne vrijeđa me - tvrdi Jasna, a priznala je i kako joj baš nije jasan njihov odnos.

- Dok smo išli nas dvoje kao par, shvatila sam da je sa mnom jedna osoba, a s drugima, u društvu drugačiji. Nije mi jasan, voljela bi da se to sve malo kristalizira - objasnila je kandidatkinja. Milko je rekao kako iskrenost još nije došla do izražaja.

