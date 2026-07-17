Preminula legendarna 'žena s golubovima': Njen život bio je mračniji od svih uloga

Brenda Fricker, cijenjena irska glumica preminula je u svom domu u Dublinu u 82. godini života. Publici diljem svijeta ostala je urezana u sjećanje kao prva Irkinja s Oscarom za ulogu majke u remek-djelu "Moje lijevo stopalo" te kao topla "žena s golubovima" iz božićnog klasika "Sam u kući 2". No iza fasade dobrote koju je zračila na platnu, Fricker je vodila život obilježen nezamislivom patnjom i desetljetnom borbom čiju je punu težinu otkrila tek u svojim memoarima "She Died Young: A Life in Fragments", ostavivši iza sebe nasljeđe nevjerojatne snage ljudskog duha.

U jednom od svojih posljednjih istupa, prikovana za krevet u svom domu, okružena knjigama i s 25 tableta koje je dnevno uzimala, izjavila je bez okolišanja: "Imam groznu smrt. Samo umirem, svaki dan u bolovima." Iako je ostajala bez daha dok govori, njezin prkosni duh tinjao je u gorkoj ironiji: "Vjerojatno ću doživjeti stotu." Njezini memoari, napisani prvenstveno zbog novca, bili su mučno putovanje u prošlost. "Plaćala sam bogatstvo psihijatrima da me natjeraju da zaboravim te stvari, a sada sam ih bolno vraćala", priznala je, opisujući kako se tjerala napisati barem jednu rečenicu dnevno da ne bi odustala.

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Korijeni njezine boli sezali su u djetinjstvo uz emocionalno distanciranog oca i majku koja ju je brutalno fizički zlostavljala, vjerojatno zbog nedijagnosticiranog tumora na mozgu. S osam godina roditelji su je poslali na satove govorništva kod poznanika koji ju je seksualno iskorištavao, što je u memoarima šokantno opisala kao "dobru pogodbu" za prijateljstvo. S deset godina počela se samoozljeđivati, a sa 14 je doživjela prometnu nesreću koja ju je prikovala za bolnički krevet na dvije godine i prekinula školovanje, ostavivši je s doživotnim kompleksom manje vrijednosti.

Nasilje ju je ponovno pronašlo sa 17 godina, kada je na zabavi bila silovana, što je pokrenulo začarani krug teške depresije i pokušaja samoubojstva. Kao odrasla glumica, doživjela je još jedno silovanje od kolege glumca, što nikada nije prijavila zbog srama. "Misliš da si ti kriva. Zaista to misliš", objasnila je. Osobne tragedije su se nizale: nakon spontanog pobačaja, liječnici su joj bez dopuštenja uklonili maternicu. "Nemoguće je opisati što ti silovanje učini, osim što se osjećaš slomljeno", rekla je desetljećima poslije.

Unatoč svemu, gluma je postala njezin spas. Nakon početaka u serijama poput "Coronation Street" i "Casualty", vrhunac karijere stigao je 1990. s Oscarom za "Moje lijevo stopalo". Producenta Harveyja Weinsteina opisala je kao "odvratnu, znojnu svinju". "Stavio je ruke oko mene i mislila sam da ću povratiti", prisjetila se u intervjuu za The Guardian. Nije štedjela ni kolegu Daniela Day-Lewisa zbog njegove metode glume. "On je je*eni metodičar. Svi mi imamo svoju metodu. Ali ako se petljaš u moju, od*ebi", izjavila je. Uloga u "Sam u kući 2" donijela joj je globalnu prepoznatljivost i bizaran susret s Donaldom Trumpom u dizalu hotela Plaza, koji je, unatoč tome što je bila "prekrivena golubljim izmetom", bio vrlo pristojan.

Tuga i gubitak nikada je nisu napustili. Sestra Gránia, njezina srodna duša, umrla je od posljedica alkoholizma, a njezina prerana smrt inspirirala je naslov Brendinih memoara. Posljednjih godina, zbog kroničnih bolova, život joj se sveo na krevet. Noći je provodila gledajući "The Real Housewives of Beverly Hills", što je opisala kao "bolje od seksa i opijanja". Priznala je da su joj blagdani, a posebno doček Nove godine, najteži zbog samoće. Priča Brende Fricker priča je o ženi koja je svijetu dala neke od najtoplijih filmskih trenutaka dok je u sebi nosila najdublju tamu. Njezina ostavština nije samo Oscar, već i memoari koji služe kao brutalan, ali važan podsjetnik na preživljavanje i otpornost duha koji je odbio biti slomljen.