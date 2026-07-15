FOTO Nakon šuškanja o prekidu Gospodinom Savršenim, oglasila se Anastasia: 'Odluka je bila moja'

Šuškanja o kraju veze "Gospodina Savršenog" Petra Rašića i pobjednice showa Anastasije Kaleb potaknule su obrisane fotografije na Petrovom profilu na Instagramu, kao i činjenica d aje ona obrisala profil. Nakon toga se oglasio Petar na društvenim mrežama. Petar se javio na društvenim mrežama s novom objavom. Iako se nije osvrnuo izravno na nagađanja, objava je izazvala interes, s obzirom na to da brojni pratitelji prate svaki njihov pokret. Na Instagramu je bivši Gospodin Savršeni podijelio fotografiju iz teretane nakon treninga.

Foto: Instagram screenshot

Na posljetku, Anastasia je potvrdila prekid.

- Iz poštovanja prema našem odnosu neću iznositi detalje našeg prekida. Mogu samo reći da je odluka bila moja nakon što je narušeno ono što smatram temeljem svake veze. Petru želim sve najbolje - rekla je za Net.hr.

Vrijedi se prisjetiti samog vrhunca i uzbudljive završnice popularnog showa, kada je Petar svoju posljednju i najvažniju ružu odlučio dodijeliti upravo Anastasiji. Nakon što je emitiranje emisije privedeno kraju, par je u brojnim javnim istupima i intervjuima s velikim entuzijazmom isticao svoju zaljubljenost, neprestano naglašavajući koliko su sretni, ispunjeni i zadovoljni u svojoj zajedničkoj ljubavnoj vezi.

Podsjetimo, show je spojio Anastasiju i Petra i njihova ljubavna priča nastavila se i nakon završetka showa, a publiku i dalje zanima kako se razvija njihov odnos. Anastasia je na svom Instagram profilu nedavno pozvala pratitelje da joj postave pitanja, a najviše pitanja odnosilo se na njezinu romansu s Petrom. Jedno od pitanja glasilo je i koliko je njoj i Petru bilo teško skrivati vezu nakon showa.

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"Vrijeme tijekom emitiranja proveli smo u Zagrebu i naravno da smo bili dosta ograničeni jer nismo smjeli zajedno izlaziti u javnost, ali meni osobno ni to nije toliko smetalo jer mi je sama činjenica da sam imala priliku proživjeti cijelo to razdoblje emitiranja zajedno s njim stvarno puno značila. Jednostavno smo poštovali pravila i čekali kraj.", odgovorila je Anastasia. Njezine pratitelje zanimalo je i koja joj je omiljena zajednička uspomena s Petrom nakon završetka showa.