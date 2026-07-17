FOTO Sjećate li se ove pjevačice? Imala je veliki hit u 90-ima koji su obožavali i Hrvati, a evo kako danas izgleda

Australsko-britanska glazbena zvijezda Natalie Imbruglia, najpoznatija po bezvremenskom hitu "Torn" iz 1997. godine, iznenadila je svojih pola milijuna pratitelja na Instagramu objavom iz Kazahstana. Na fotografiji, snimljenoj u opuštenoj atmosferi restorana ili kafića, pjevačica sjedi za stolom sa širokim osmijehom, odjevena u šarenu cvjetnu košulju i s velikim sunčanim naočalama. U rukama drži veliki, glatki predmet u obliku srca, nježno ružičaste boje, a uz fotografiju je kratko napisala: "Šaljem ljubav iz Kazahstana!".

Njena objava nije samo usputna turistička razglednica. Imbruglia se u Kazahstanu nalazi s dobrim razlogom - ona je posebna gošća na koncertu latino zvijezde Rickyja Martina koji se održava u Almatyju. Obožavatelji iz te zemlje oduševljeno su je dočekali u komentarima. "Dobro došla u Kazahstan!", "Topla dobrodošlica, predivna Natalie", samo su neke od poruka koje su joj uputili, potvrđujući da s nestrpljenjem iščekuju njen nastup. Njena poruka ljubavi odjeknula je globalno, pa su joj se javili i obožavatelji iz Brazila, Čilea i drugih dijelova svijeta, šaljući joj pozdrave i podršku.

Najviše pažnje na fotografiji privukao je upravo predmet koji pjevačica drži - veliko ružičasto srce. Ne radi se o ukrasu, već najvjerojatnije o poludragom kamenu, ružičastom kvarcu. Ovaj kristal je u svijetu spiritualnosti dobro poznat kao "kamen bezuvjetne ljubavi" te se vjeruje da potiče suosjećanje, emocionalno iscjeljenje i mir. Darivanje ružičastog kvarca u obliku srca smatra se simbolom izražavanja duboke ljubavi i stvaranja čvršće veze.

Čini se da Imbruglia nije slučajno odabrala upravo ovaj simbol. Njena poruka "Šaljem ljubav" savršeno se nadopunjuje sa simbolikom kristala, sugerirajući da se radi o gesti kojom želi podijeliti pozitivnu energiju i osjećaj povezanosti sa svojim obožavateljima diljem svijeta. Njen osmijeh i opušteni stav dodatno naglašavaju iskrenost poruke uoči važnog nastupa.

Ova objava dolazi u vrlo aktivnom razdoblju za pjevačicu. Osim nastupa u Kazahstanu, Natalie Imbruglia priprema se za izlazak svog novog albuma "Algorithm", najavljenog za početak rujna 2026. godine. Ujedno, nedavno je hrabro progovorila o svom osobnom životu, otkrivši da su joj dijagnosticirani ADHD i OKP (opsesivno-kompulzivni poremećaj). Svoju neurodivergentnost opisala je kao svoju "supermoć", čime je inspirirala mnoge koji se suočavaju sa sličnim izazovima.

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Nakon što je krajem devedesetih osvojila svijet debitantskim albumom "Left of the Middle", prodanim u više od sedam milijuna primjeraka, Imbruglia je nastavila graditi uspješnu glazbenu i glumačku karijeru. Danas, gotovo trideset godina kasnije, njena glazba i dalje pronalazi put do publike, a njena najnovija objava pokazuje da je ostala vjerna pozitivnim porukama i bliskom odnosu s obožavateljima koji je prate na svakom koraku njenog putovanja.

*uz pomoć AI-a