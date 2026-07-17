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FOTO Vruće fotke! Prezgodna glumica pozirala u atraktivnom izdanju, grudi joj je prekrila samo prozirna traka

2023 Sports Illustrated Swimsuit Issue
Foto: NDZ/starmaxinc.com
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VL
Autor
Vecernji.hr
17.07.2026.
u 13:08

Na objavi pozira u crnom donjem rublju, s prozirnim velom i digitalno dodanom anđeoskom aureolom iznad glave, stvarajući dojam grešne svetice. Vizuali su mračni i senzualni, ispunjeni crvenim tonovima i intenzivnim pogledima upućenim izravno u kameru

Američka glumica Megan Fox ponovno je u središtu pozornosti zahvaljujući seriji provokativnih fotografija i videa koje je podijelila sa svojim pratiteljima. Na objavi pozira u crnom donjem rublju, s prozirnim velom i digitalno dodanom anđeoskom aureolom iznad glave, stvarajući dojam grešne svetice. Vizuali su mračni i senzualni, ispunjeni crvenim tonovima i intenzivnim pogledima upućenim izravno u kameru.

No, najviše pažnje privukli su opis i jedan specifičan video. "Muškarci bi ih natjerali da vjeruju kako je neposlušnost bila Evin porok, a zapravo je bila njezina najveća vrlina", napisala je Fox, referirajući se na biblijsku priču o Evi i zabranjenom voću. Ovom rečenicom glumica se priklonila feminističkoj reinterpretaciji priče, u kojoj se Evin čin ne promatra kao grijeh, već kao hrabra potraga za znanjem i autonomijom. Takav stav izazvao je podijeljene reakcije u komentarima, od onih koji su je prozvali zbog "ismijavanja" i "sotonskog idolopoklonstva" do onih koji su pohvalili njezinu poruku.

Ono što je obožavatelje posebno zaintrigiralo jest kratki video u kojem Fox, osvijetljena samo plamenom upaljača, jezikom dodiruje cigaretu. Riječ je o izravnoj rekreaciji jedne od najpoznatijih scena iz njezinog horora "Jennifer's Body" iz 2009. godine, u kojem je glumila demonski opsjednutu tinejdžericu. Iako film u vrijeme izlaska nije postigao komercijalni uspjeh, s godinama je stekao status feminističkog kultnog klasika zbog načina na koji istražuje teme ženskog bijesa, traume i prijateljstva.

Prije više od 15 godina glumila je Sašku u 'Najboljim godinama', a sada živi daleko od gradske vreve
2023 Sports Illustrated Swimsuit Issue
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Upravo je ta referenca potaknula lavinu komentara u kojima se nagađa o mogućem nastavku. "Je li ovo najava za Jennifer's Body 2?", upitao je jedan od obožavatelja, a njegovo pitanje odjeknulo je među stotinama drugih. Glasine nisu bez temelja - ranije ove godine potvrđeno je da scenaristica Diablo Cody radi na scenariju za nastavak, a Foxina kolegica iz filma Amanda Seyfried izjavila je da bi se rado vratila ulozi ako bi se i Megan vratila.

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2023 Sports Illustrated Swimsuit Issue 2023 Sports Illustrated Swimsuit Issue
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Ključne riječi
grudi fotke seksi glumica Megan Fox showbiz

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