Sarajevski glumac: Bio sam svodnik i pobjegao sam policiji dok su me vodili na suđenje

Sarajevski glumac Feđa Štukan (49) u svojoj autobiografiji “Blenk” otkrio je kako se othrvao ovisnosti, preživio rat, završio glumu, a naposljetku i ostvario svoje dječačke snove kada je postao pilot. Svoj život obilježen velikim tragedijama, uspjesima, ali i padovima pretočio je u 'Blank' koji je napisao na nagovor Brada Pitta i Angeline Jolie.

- Odrastao sam u za...anom kvartu i prvo ubojstvo sam video u petom razredu na velikom odmoru. Tri uboda nožem u srce! Kasnije sam sa ekipom krao automobile, obijao trafike, samo zbog adrenalina. Slučajno sam probao igrati bilijar i shvatio da sam veliki talent, pa sam napustio srednju školu. - prenosi Blic dio njegove autobiografije u kojoj glumac otkriva kako je početkom 90-ih otišao u Crnu Goru gdje se zaljubio i ostao je tamo živjeti i raditi u jednom biljar klubu te je postao i svodnik.

- Imao sam pet prostitutki iz Ukrajine. Jedina mušterija koju sam našao bio je moj prijatelj Mujo. Doveo sam mu Natašu i on se kasnije oženio njom. Nakon mjesec dana lošeg poslovanja, preostale četiri Ukrajinke su me odj...le i našle novog svodnika - napisao je Feđa. Otkrio je kako je sudjelovao i u pucnjavi u klubu i trebao je biti osuđen za pokušaj ubojstva i opisao je kako je uspio sa žiletom otvoriti lisice dok su ga policajci vodili na suđenje i tako je pobjegao i vratio se u Sarajevo.

Poziv za suđenje stigao mu je u Sarajevo u vrijeme kada počinje rat i Feđa donosi odluku da se priključi specijalnim jedinicama Armije BiH.

- Pucao sam čovjeku u glavu snajperom i promašio ga, jer je bio predaleko. Sreća pa sam promašio! Pucao sam da ubijem i to je najstrašnija stvar koju napravio. Nakon toga sam završio u ludnici i tamo sam bio godinu dana. Otišao sam na psihijatriju i rekao: "Dobar dan, ja sam lud. Čujem glasove. Govore mi da moram da pobijem sve svoje suborce. Ne znam što da radim." Prva tri mjeseca mi je bilo užasno, nisam se razlikovao od drugih luđaka. Živio sam na intenzivnoj njezi psihijatrije, sve je strašno zaudaralo na ljudski izmet, jer su vezani bolesnici vršili nuždu u krevetu. Terapija me je ubijala, sve dok nije stigla moja dijagnoza, a to je psihopatija i posttraumatski stresni poremećaj - prenosi Blic ulomak iz Feđine knjige.

