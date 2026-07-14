Meštar u 'Dobro jutro, Hrvatska' šokirao sve i poljubio Doris Pinčić! Iza njegovog poteza stoji ovo objašnjenje

Gledatelji jutarnjeg programa HRT-a svjedočili su sceni koja se rijetko viđa u programu uživo, a u kojoj je iskusni voditelj Davor Meštrović poljubio kolegicu Doris Pinčić Guberović u nos. Voditeljski dvojac u današnjem izdanju emisije "Dobro jutro, Hrvatska", u povodu skorašnjeg početka 60. Međunarodne smotre folklora u Zagrebu, ugostio je dr. sc. Tvrtka Zebeca, umjetničkog ravnatelja Smotre, folklorista i stručnog suradnika Vidoslava Bagura te Dragicu Ljevar Malec Biserku Pervan Vojvodu iz HKD-a Prigorec Markuševec.

Tijekom razgovora o folkloru i narodnim običajima, omiljeni Meštar iskoristio je priliku i prisjetio se nesvakidašnjeg pozdrava koji je upoznao zahvaljujući Maorima koji su gostovali u njegovoj emisiji. – Sad ću šokirati Doris, mislim da ću šokirati sve. Hoćemo li se tako pozdraviti? – pitao je zagonetno, a Pinčić je naposljetku pristala. – Budite uz mene, hajde – rekla je nasmiješena voditeljica i sklopila oči, a Meštrović se zatim nagnuo prema svojoj kolegici i poljubio je u nos.

Foto: HRT

Nakon što je iznenadio kolegicu i gledatelje, Meštrović je odmah ponudio objašnjenje. – Meni su tri puta Maori bili u emisiji. Zamislite kada su mene Maori prvi put poljubili. Gledam što će gospođa napraviti, a ono pusa u nos. To je jedan od najljepših trenutaka u ovom poslu, ali i svjedočanstvo da zaista dovodite čudo u Zagreb – objasnio je HRT-ov voditelj.

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U najnovijoj emisiji Meštrović i Pinčić s gostima su prošli teme kao što su značaj folklora, prvi nastupi gostiju, narodne nošnje te interes mladih za očuvanje tradicije. Okrugla 60. Međunarodna smotra folklora Zagreb održat će se između 15. i 19. srpnja u središtu Zagreba.