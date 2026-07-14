Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 184
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEOČEKIVANO U STUDIJU

Meštar u 'Dobro jutro, Hrvatska' šokirao sve i poljubio Doris Pinčić! Iza njegovog poteza stoji ovo objašnjenje

Foto: HRT
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
14.07.2026.
u 10:21

Tijekom razgovora o folkloru i narodnim običajima, omiljeni Meštar iskoristio je priliku i prisjetio se nesvakidašnjeg pozdrava koji je upoznao zahvaljujući Maorima koji su gostovali u njegovoj emisiji

Gledatelji jutarnjeg programa HRT-a svjedočili su sceni koja se rijetko viđa u programu uživo, a u kojoj je iskusni voditelj Davor Meštrović poljubio kolegicu Doris Pinčić Guberović u nos. Voditeljski dvojac u današnjem izdanju emisije "Dobro jutro, Hrvatska", u povodu skorašnjeg početka 60. Međunarodne smotre folklora u Zagrebu, ugostio je dr. sc. Tvrtka Zebeca, umjetničkog ravnatelja Smotre, folklorista i stručnog suradnika Vidoslava Bagura te Dragicu Ljevar Malec Biserku Pervan Vojvodu iz HKD-a Prigorec Markuševec.

Tijekom razgovora o folkloru i narodnim običajima, omiljeni Meštar iskoristio je priliku i prisjetio se nesvakidašnjeg pozdrava koji je upoznao zahvaljujući Maorima koji su gostovali u njegovoj emisiji. – Sad ću šokirati Doris, mislim da ću šokirati sve. Hoćemo li se tako pozdraviti? – pitao je zagonetno, a Pinčić je naposljetku pristala. – Budite uz mene, hajde – rekla je nasmiješena voditeljica i sklopila oči, a Meštrović se zatim nagnuo prema svojoj kolegici i poljubio je u nos. 

Foto: HRT

Nakon što je iznenadio kolegicu i gledatelje, Meštrović je odmah ponudio objašnjenje. – Meni su tri puta Maori bili u emisiji. Zamislite kada su mene Maori prvi put poljubili. Gledam što će gospođa napraviti, a ono pusa u nos. To je jedan od najljepših trenutaka u ovom poslu, ali i svjedočanstvo da zaista dovodite čudo u Zagreb – objasnio je HRT-ov voditelj.

Veliko slavlje na HRT-u! Iz 'Dobro jutro Hrvatska' podijelili predivnu vijest o voditeljici Maji
1/12

U najnovijoj emisiji Meštrović i Pinčić s gostima su prošli teme kao što su značaj folklora, prvi nastupi gostiju, narodne nošnje te interes mladih za očuvanje tradicije. Okrugla 60. Međunarodna smotra folklora Zagreb održat će se između 15. i 19. srpnja u središtu Zagreba. 
Ključne riječi
Doris Pinčić Guberović davor meštrović Dobro jutro, Hrvatska HRT showbiz

Komentara 8

Pogledaj Sve
Avatar Gyam
Gyam
12:38 14.07.2026.

Njegova pojava me oduvijek ježi, ljigav je. Čini se i prikriveni pedo jer je usred studija, pobjeglo mu valjda pa je naglas razzmišljao, komentirao "vruče hlaći ce" neke 14 godišnjakinje.

Avatar Castro
Castro
14:10 14.07.2026.

Citam komentare i vidim da svi prilicno isto misle o njemu...pridruzujem se. Mestre, vrijeme ti je.

MA
Marinho
21:52 14.07.2026.

Teški egocentrik koji se pravi da je najpametniji na svijetu. I on i Fodor su za otpis već odavno. Treba dovesti mlađe voditelje.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!