Jedan razgovor s kćeri rasplakao je Matu Bulića: 'Ta odluka jako je bitna!'

Najveću radost pjevaču Mati Buliću nedavno je donijela odluka njegovih kćeri koje s obiteljima žive u Njemačkoj. Pjevač je priznao kako nije mogao zadržati suze kada mu je kći, uspješna odvjetnica, priopćila da se vraćaju. – Moja kći mi je rekla: 'Tata, napravili smo dvije kuće, planiramo se vratiti da nam djeca krenu u školu u Split!' I meni su suze krenule zarad toga što je to odluka po meni jako bitna jer Hrvatska je najljepša zemlja s najviše perspektive, i mladi će se sigurno vraćati", priznao je kralj dijaspore u razgovoru za IN Magazin.

Obiteljska sreća postala je još veća jer je Bulić nedavno četvrti put postao djed, dobivši unuka Tina. Uloga djeda ispunjava ga ponosom, a o unucima govori najljepšim riječima: – Dođe jedno malo lijepo stvorenje, koje ti raste uz tebe, gledaš ga kako se razvija, to se nešto ukleše u srce čovjeka, to ti dođe kao nekakav pečat. Morate raditi s njima puno. Morate ih puno učiti da je vjera i domovina izvor, obitelj svakako, i po tome slagati svoja životna opredjeljenja – kaže ponosni djed. Kroz smijeh priznaje kako nisu talentirani za sport, a predviđa im glazbenu karijeru. – Vidio sam da nijedan za sport nije talentiran, pa sam rekao: Ivan će biti gitarista, Matej će svirati klavir i mogu reći da je izvanredan. I jedan i drugi na svojim instrumentima – s ponosom je ispričao.

Nakon glasina o njegovu povlačenju, Bulić je razjasnio svoje planove. Potvrdio je da će značajno usporiti ritam zbog obitelji, ali o mirovini ne razmišlja. – Malo je krivo interpretirano da se povlačim! Ne! Godišnje ću svesti na minimum, da me ljudi ne zaborave. To je tek toliko da me vide da sam živ. Opet ću se vratiti ako Bog da zdravlja – zaključio je, najavljujući da će takav tempo trajati oko godinu dana. Na pragu 70. godine i nakon teških zdravstvenih problema, pjevač se osjeća izvanredno i zahvalno, a snagu crpi iz vjere. – Bog me ostavio, Bog mi je dao snagu i sada mi potpomaže. Snagu koju crpim na koncertima, to je samo njegov dar – poručio je Mate Bulić.

Podsjetimo, glazbenik je pred početak ovog ljeta iz zdravstvenih razloga bio prisiljen otkazati koncert u Zagrebu, nakon čega je za Slobodnu Dalmaciju otkrio razlog takve odluke: – Doktor mi nije dao da nastupim ovaj put. Poslušao sam, moraš slušati doktore. Šest dana sam proveo u bolnici, sinoć sam izašao. Otišao sam u bolnicu radi predostrožnosti, tamo sam siguran. Hodam malo trenutačno, pripremam se za idući nastup u Dolcu. Još ćemo se veseliti i dugo pjevati – rekao je pjevač.

Inače, Mate Bulić se i ranije u svojoj karijeri suočavao s ozbiljnim zdravstvenim izazovima, o čemu je otvoreno govorio. Prije nekoliko mjeseci, gostujući na Happy FM-u, potresno je opisao svoju tešku bitku koju je vodio tijekom pandemije koronavirusa. – Kad mi kažete respirator, to mi je kao dobar dan. Šest mjeseci sam bio živ, a nisam. Disao sam, ali sam bio u nekom drugom svijetu – otkrio je Bulić. To mučno iskustvo, koje je uključivalo i induciranu komu prije otprilike dvije godine zbog komplikacija uzrokovanih koronom, planira detaljno opisati u svojoj autobiografiji na kojoj, kako je naveo, temeljito radi.