Daria Lorenci Flatz se obratila javnosti: 'Dečki, javite se!' Njezinom sinu dogodila se drama, a gesta neznanaca dirnula je glumicu

Zvijezda serije "Kumovi" Daria Lorenci Flatz podijelila je sa svojim pratiteljima nevjerojatno dirljivu priču iz vlastitog života, priču o izgubljenom novčaniku, majčinskoj brizi i, na kraju, o ljudskom poštenju koje je vratilo vjeru u bolje sutra. Njezina emotivna zahvala i javni poziv anonimnim junacima ove priče nikoga nisu ostavili ravnodušnim. "Ništa nije lijepo i dirljivo kao dobrota.. naša prema drugima ali i drugih prema nama. Dečki koji ste vratili juče novčanik, hvala vam od srca!!!", napisala je Daria u opisu videa koji je u kratkom roku prikupio tisuće reakcija i komentara podrške.

"Jučer se dogodila jedna sjajna stvar koja je mene toliko dirnula i zapravo još jednom pokazala da vas ništa u životu ne može dirnuti kao dobrota drugih ljudi", započela je Daria svoju priču, i ispričala je kako je njezin sin još u petak izgubio novčanik, što je svakom roditelju, ali i vlasniku, poznata situacija koja izaziva stres i brigu. "Možete misliti koliko mi je bilo muka vaditi sve te nove dokumente, osobnu, kartice... Bilo je i nešto malo novaca unutra", iskreno je podijelila glumica.

No, umjesto da se priča završi uobičajenim odlaskom u policijsku postaju i beskrajnim čekanjem na nove dokumente, dogodio se preokret dostojan filmskog platna. "Desilo se to da su jučer dečki neki pozvonili našim susjedima na vrata, jer nas nije bilo doma, i vratili novčanik! Sa svim dokumentima, s novcima unutra", ispričala je Daria. Pošteni nalaznici nisu ostavili svoje podatke i upravo ih je zato Daria odlučila potražiti javno, putem svog Instagram profila. "Molim vas, ako netko od vas me slučajno prati, želim vam se stvarno od srca zahvaliti na toj dobroti. Javite se, da vam ostavim neke karte za kazalište ili da pojedemo neki kolač zajedno. Stvarno, velika vam hvala, strašno ste nas razveselili takvom gestom", poručila je glumica, nadajući se da će njezina poruka doći do pravih osoba.