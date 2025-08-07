FOTO Veliko veselje za Matu Bulića! Kralj dijaspore se pohvalio: 'Uranio si, ali svi smo te jedva dočekali'

Glazbena legenda Mate Bulić podijelio je radosnu vijest na svom Instagram profilu, objavivši da je drugi put postao djed. Uz fotografiju bebine ručice otkrio je i ime. - Dobro nam došao, mali Tin. Uranio si, ali svi smo te jedva dočekali. Imaš najbolju mamu, tatu i velikog brata, a dida Mate i baka Zdravka tu su da te razmaze. Volimo te najviše - poručio je pjevač, a čestitke su se odmah počele nizati.

Maleni Tin sin je Matine mlađe kćeri Katje, odvjetnice po struci, i supruga Tome Drmića. Ovo je drugi unuk za Matu i suprugu Zdravku, s kojom je u braku više od četiri desetljeća, a par već ima unuka Mateja. Pjevač je isticao kako mu je uloga djeda najdraža, stoga ova vijest ima posebno značenje. Mate i Zdravka imaju i stariju kćer Anu.

Bulić, poznat kao "kralj dijaspore", nikada nije krio da mu je obitelj na prvom mjestu. - Na prvo mjesto obitelj, domovina, vjera, kumovi i prijatelji - izjavio je u jednom od intervjua, potvrđujući kako su mu te vrijednosti životni kompas, o čemu je često govorio za medije.

Neraskidivu vezu obitelji i prijateljstva najbolje oslikava njegovo kumstvo s Markom Perkovićem Thompsonom. Thompson je kum Matinoj kćeri Katji, majci malenog Tina, dok je Mate kum Thompsonovom sinu. - Uz to koliko je on meni pomogao kao čovjek koji radi glazbu za mene, sve moje najveće hitove je on napravio, druga stvar koliko se borio, kako i na koji način, svaki dan je bio u kontaktu s mojom obitelji kad ja nisam znao za sebe. Pa se nažalost njemu to dogodilo. Naravno da ću stat i stao sam i hvala Bogu dobro je, ide to polako - objasnio je Bulić obiteljsku vezu s Thompsonom.