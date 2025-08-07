Naši Portali
FOTO Veliko veselje za Matu Bulića! Kralj dijaspore se pohvalio: 'Uranio si, ali svi smo te jedva dočekali'

07.08.2025.
Legendarni Mate Bulić podijelio je radosnu vijest. Njegova je obitelj bogatija za još jednog člana, a ponosni djed nije krio emocije.

Glazbena legenda Mate Bulić podijelio je radosnu vijest na svom Instagram profilu, objavivši da je drugi put postao djed. Uz fotografiju bebine ručice otkrio je i ime. - Dobro nam došao, mali Tin. Uranio si, ali svi smo te jedva dočekali. Imaš najbolju mamu, tatu i velikog brata, a dida Mate i baka Zdravka tu su da te razmaze. Volimo te najviše - poručio je pjevač, a čestitke su se odmah počele nizati.

Maleni Tin sin je Matine mlađe kćeri Katje, odvjetnice po struci, i supruga Tome Drmića. Ovo je drugi unuk za Matu i suprugu Zdravku, s kojom je u braku više od četiri desetljeća, a par već ima unuka Mateja. Pjevač je isticao kako mu je uloga djeda najdraža, stoga ova vijest ima posebno značenje. Mate i Zdravka imaju i stariju kćer Anu.

Bulić, poznat kao "kralj dijaspore", nikada nije krio da mu je obitelj na prvom mjestu. - Na prvo mjesto obitelj, domovina, vjera, kumovi i prijatelji - izjavio je u jednom od intervjua, potvrđujući kako su mu te vrijednosti životni kompas, o čemu je često govorio za medije.

Neraskidivu vezu obitelji i prijateljstva najbolje oslikava njegovo kumstvo s Markom Perkovićem Thompsonom. Thompson je kum Matinoj kćeri Katji, majci malenog Tina, dok je Mate kum Thompsonovom sinu. - Uz to koliko je on meni pomogao kao čovjek koji radi glazbu za mene, sve moje najveće hitove je on napravio, druga stvar koliko se borio, kako i na koji način, svaki dan je bio u kontaktu s mojom obitelji kad ja nisam znao za sebe. Pa se nažalost njemu to dogodilo. Naravno da ću stat i stao sam i hvala Bogu dobro je, ide to polako - objasnio je Bulić obiteljsku vezu s Thompsonom.

VIDEO Evo kako su iznenadili Matu Bulića na Thompsonovom koncertu: 'Ajde da nam pomogneš maknit ogradu'
1/23
Mate Bulić

