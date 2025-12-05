Naši Portali
OBJAVILA VIDEO

Trudna Lana Jurčević nasmijala pratitelje novom urnebesnom objavom o braku: Ionako me sve boli kao da sam u penziji

Zagreb: Snimanje Lane Jurčević za naslovnicu Dive
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
05.12.2025.
u 08:15

U svojoj posljednjoj objavi iz Zagreba, Lana se našalila na vlastiti račun, a njezina duhovita opaska o godinama i braku izazvala je lavinu smijeha i pozitivnih reakcija

Naša popularna pjevačica i poduzetnica, Lana Jurčević, ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu, dokazavši još jednom da je kraljica humora i iskrenosti. U svojoj posljednjoj objavi iz Zagreba, Lana se našalila na vlastiti račun, a njezina duhovita opaska o godinama i braku izazvala je lavinu smijeha i pozitivnih reakcija.

U kratkom videu, Lana sinkronizira urnebesni audiozapis u kojem muški glas vodi dijalog. Na pitanje: "Koliko ti imaš godina?", odgovara se: "Četrdeset i dvije." Slijedi pitanje: "Jesi udata?", na što dolazi odgovor: "Nisam." Vrhunac videa je zaključak: "A ja, ne vrijedi se ni udavat sad za to malo." Lana, koja je u studenom proslavila 41. rođendan, savršeno je odglumila zamišljeno lice dok je pijuckala iz čaše, pokazujući da se zna našaliti na račun stereotipa o godinama i bračnom statusu.

Dodatnu dozu humora dala je i svojim opisom objave. "Ima pravo. Ionako me sve boli ko da sam u penziji", napisala je Lana, dodavši emotikone smijeha. Potom je otkrila i djelić svoje svakodnevice kao zaposlene majke: "Jedva sam se iskoprcala s ovim trbuhom danas iz kuće za intervju i konferenciju." Ovom rečenicom ne samo da je nasmijala mnoge koji se mogu poistovjetiti s osjećajem umora, već je i pokazala svoju prizemnu stranu koju obožavatelji toliko vole.

Njezina najnovija objava dokaz je da, unatoč brojnim obvezama, nikada ne gubi svoj vedri duh. Komentari ispod videa bili su prepuni smijeha i riječi hvale. "To mačko samo jako uživaj zadvoje...troje ...koliko god. Nemaš se šta kome pravdati TI NA PRVOM MJESTU", poručila joj je jedna pratiteljica, sažimajući mišljenje mnogih. Drugi su se nadovezali s komentarima poput "Lako se tebi zezati, lipo haha", pokazujući da cijene njezinu opuštenost.

FOTO Lana Jurčević je proslavila 41. rođendan, pogledajte kako se mijenjala od početka karijere
Zagreb: Snimanje Lane Jurčević za naslovnicu Dive
1/49
