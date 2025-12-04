'Najgore je bilo kada bi me čekao ispred auta ili kada bi doslovno trčao za mnom': Minea o mračnoj tajni koju je dugo skrivala

Pjevačica Renata Končić Minea javno je progovorila o ozbiljnim i zastrašujućim situacijama s kojima se susretala daleko od pozornice. Otkrila je kako je mjesecima bila izložena uhođenju, što je ostavilo dugotrajan trag na njezin osjećaj sigurnosti. “Imala sam čovjeka koji me pratio oko zgrade. Mjesecima je kružio mojom ulicom, ostavljao poruke i poklone koje nikada nisam otvorila. Sve bih odmah maknula. Najgore je bilo kada bi me čekao ispred auta… ili kada bi doslovno trčao za mnom”, priznala je u novoj epizodi podcasta Marije Grygorijan Vučković, ne krijući da ju je cijela situacija duboko potresla. Minea je istaknula kako je dio slučajeva prijavila policiji te da su pojedinci privedeni na razgovor, no dodala je i gorak zaključak: “Dok se nešto ozbiljno ne dogodi, sustav ti zapravo ne nudi rješenje. Nikada ne znaš tko ti živi preko puta.”

U Special Happy Showu na Happy FM- u prije dvije godine gošća je bila pjevačica i voditeljica Renata Končić - Minea koja se prisjetila svojih početaka i pjesme koja joj je obilježila karijeru. Ja kada prolazim negdje onda ljudi ne viču - Minea, nego Vrapci i komarci, tako će biti vjerojatno i za 10,20 godina i više.

Gostujući na Happy FM-u Minea se prisjetila trenutaka kada je prvi put vidjela tekst popularne pjesme na papiru i svojih dojmova tada. - Dajte mi nešto ozbiljno, nešto da ljudi pjevaju sa mnom, na ovo će mi se ljudi smijati, ja sam počela plakati u jednom momentu i rekla ja to ne mogu pjevati… Nikada neću zaboraviti riječi Tončija Huljića koji je rekao - Ili ćeš mi vjerovati pa ćemo pjevati, ili nećeš pa nećemo raditi. Ja sam u tome momentu precvikala u sebi jer sam mu stvarno vjerovala i sve što smo napravili skupa izrodilo je stvarno dobrim rezultatima, rekla je Minea. U bogatoj karijeri, razne anegdote vežu se upravo uz tu pjesmu.

Od onih momenata da sam izlazila na binu pa nisam znala kako ću to pjevati, pa sam se u jednom momentu uživjela pa mi je bilo super, pa onda prođe neko vrijeme i xxx godina pa ti onda s ovim godinama danas trebaš izaći na binu pa opet pjevati tu pjesmu,… No, sve su to slatke brige naspram onoga što je doživjela na jednom koncertu koji se održao nedaleko od Zagreba, prema Sisku.

- To je bilo u poslijeratno vrijeme… Mi glazbenici, pjevači, muzičari zaista dosta toga prođemo u životu i ljudi ne znaju kroz što sve prolazimo na svom glazbenom putu oni vide lijepu stranu, a ovaj posao ima i onih ružnih i malo lošijih strana. Vjerujte mi svatko od pjevača ima barem jednu anegdotu koja će ga vezati i za negative, rekla je. Onu koju je podijelila sa slušateljima Happy FM-a Minea nikada nikome nije ispričala, čak ni mami i tati. - Imala sam koncert i u jednom momentu je nastala nekakva gužva, ludnica i pojavio se jedan gospodin koji je imao oružje u rukama… Nezgodna je situacija bila, meni kao curi, djevojci koja se tada vjerojatno bojala vlastite sjene… To je zaista bilo vrijeme kada smo morali paziti na sve, ja sam imala ljude koji su me čuvali, tada su redari odradili svoju glavnu priču…. Uglavnom došao je s oružjem – to je bilo u prvom planu, a ja sam morala pjevati Vrapce i komarce, a ne znam dal' sam ih pjevala 15 puta za redom!? To je vrhunac negativnosti, ja to nikada u životu nisam ispričala, ovo je prvi put da sam to izgovorila i hvala Bogu da je to prošlo svršeno vrijeme i hvala Bogu nikada takvih događaja i situacija nisam imala više u životu, rekla je Minea. Kao prava pozitivka, loše ostavlja iza sebe, a budućnosti se raduje.