'Muž joj se naljutio': Frontman popularnog domaćeg benda otkrio ljubavni status, ali i jednu anegdotu s nastupa

U najnovijem izdanju emisije Special Happy Show na Happy FM-u, voditelj Dino Terman ugostio je dvojicu članova popularnog tamburaškog sastava Slavonia Bend, pjevača Josipa Rukavinu i osnivača benda Dražena Ančića. Josip, koji je već dvije godine glavni vokal benda, ispričao je jednu od najneočekivanijih anegdota s gostovanja u Njemačkoj: "Nakon nastupa slijedilo je uobičajeno fotografiranje, davanje autograma... Tada je došla mlada dama sa svojim mužem i donijela mi svoju traper jaknu, marker i rekla: 'Molim te, potpiši se preko cijele jakne.' Rekao sam joj da mi ju je žao uništiti i da to nema smisla. Molila me pet minuta, pa sam na kraju uzeo marker i potpisao se. Muž se naljutio, jer joj je to bila nova jakna koju je kupio." O sebi kaže da izvan pozornice živi prilično aktivno: "Osim glazbe, radim u jednom osiguranju, a zaljubljenik sam u motore. Volim se družiti s ljudima, ići na razna mjesta, na koncerte..." Na pitanje o ljubavnom statusu, za Happy FM je otkrio: "Nisam oženjen, ali sam u vezi."

Iako danas ne piše aktivno stihove, prisjetio se onih iz mlađih dana. "Bilo je toga, da. A jesu li djevojke padale s nogu? Pa, neke jesu, neke nisu, ovisno o kvaliteti teksta", našalio se. Otkrio je i da iza njegove scenske energije stoji i sportska disciplina: "Trenirao sam karate, a trenirala ga je i moja sestra. Nekako smo zajedno krenuli, obiteljski. Došao sam do smeđeg pojasa, a sestra je jedan stupanj ispod mene."

Dražen je pak podijelio, da ga uz glazbu kao životni poziv, opušta i rad u vrtu. "Kad preko tjedna nemamo probe, snimanja, putovanja i sve ostalo, onda se posvetim poslovima oko kuće. Između ostalog, to uključuje i brigu o kućanstvu, o vrtu i o svemu što treba. To mi zaista pruža zadovoljstvo", priznaje. Na kraju emisije, uputili su božićnu čestitku i najljepše želje svim slušateljima, a Dražen je otkrio i nastupa li bend na Božić. "Božić uvijek slavimo u krugu obitelji. Otkako postojimo i sviramo, nikada nismo nastupali na taj dan. Te dane nastojimo provesti što više s obitelji i proslaviti s njima", zaključio je.