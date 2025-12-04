Naši Portali
POZITIVNI KOMENTARI

Viktorija Rađa pokazala svog oca Stipu, a obožavatelji poručuju: Drag i zgodan čovjek

VL
Autor
Vecernji.hr
04.12.2025.
u 21:00

Od njega sam naslijedila ljubav prema hrani… i jutarnja buđenja u 9 da probam sarmu koja je ‘već gotova’, napisala je Viktorija u opisu uz fotografiju

Viktorija Đonlić Rađa ponovno je uspjela raznježiti i oduševiti svoje brojne pratitelje na društvenim mrežama. Viktorija je objavila fotografiju koja ne prikazuje crveni tepih ni egzotičnu destinaciju, već njezin dom – kuhinju, i to u društvu muškarca koji je, kako je sama otkrila, oblikovao jednu od njezinih najvećih strasti. Riječ je o njezinom ocu Stipi, a emotivna posveta koju mu je uputila odjeknula je snažno među njezinom vjernom publikom.  - Od njega sam naslijedila ljubav prema hrani… i jutarnja buđenja u 9 da probam sarmu koja je ‘već gotova’. Sve što radim u kuhinji nosi njegov mali pečat. Reels uskoro. Tata Stipe - napisala je Viktorija uz fotografiju na kojoj pozira s ocem.

Reakcije njezinih pratitelja stigle su munjevitom brzinom. Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove, a komentari su bili ispunjeni ljubavlju i podrškom. Prijatelji i obožavatelji obasuli su je pozitivnim komentarima i emotikonima srca, prepoznajući iskrenost i toplinu trenutka. Mnogi su se javili s porukom "Tati pozdrav", šaljući lijepe želje gospodinu Stipi. "Drag i zgodan čovjek! Blago tebi što imaš tatu, čuvaj ga. Tata i kćer. Ljubav najveća.", poručili su obožavatelji Viktoriji. 

Instagram profil Viktorije Rađe ispunjen je brojnim obiteljskim fotografijama kao i onima u kojima je u glamuroznom izdanju na crvenom tepihu, ali supruga našeg proslavljenog košarkaša Dine Rađe često na društvenim mrežama dijeli i brojne recepte. Nedavno je tako svojim pratiteljima otkrila kako ona priprema pašticadu i njoke, podijelila je i recept za tiramisu te salatu s avokadom i škampima, a obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju video u kojem će im Viktorija pokazati što je to kuhala s tatom Stipom.

'Melania mrzi Božić, ona je Grinch!' - Prvu damu optužuju da joj blagdani nisu prioritet
 
Ključne riječi
showbiz otac Viktorija Rađa

Želite prijaviti greške?

