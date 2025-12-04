Pobjednik 'Života na vagi' udebljao se nakon showa: Otkrio je koliko je točno kilograma dobio poslije finala

Dominik Šarić, nakon impresivne transformacije u devetoj sezoni 'Života na vagi', zadivio je publiku svojom upornošću i iznimnom snagom volje, što ga je dovelo do pobjedničke titule. Dok su se mnogi pitali o njegovom životu nakon izlaska iz showa, Dominik danas otvoreno dijeli svoju svakodnevicu, bilježeći napredak, ali i izazove koji slijede nakon velikog finala. Na svom TikTok profilu, gdje ga prati sve veći broj ljudi, Dominik je objavio novi video s treninga iz teretane te otkrio informaciju koja zanima sve bivše natjecatelje i njihove pratitelje – koliko je kilograma dobio od finala.

"Meni najbolja informacija je da sam od finala u plusu samo četiri kilograma", napisao je u opisu videa. Dodao je i da je uspio podići 130 kilograma u mrtvom dizanju, što smatra osobnim uspjehom: "Dugo nisam podizao težinu veću od svoje. I evo je, tu je. Idemo dalje, jako!" Podsjetimo, Dominik je u show ušao s prekomjernom težinom, brojnim zdravstvenim problemima i značajnim nesigurnostima. Kroz tjedne fizičkih i psihičkih iskušenja prolazio je kroz krize i sumnje u sebe, no nikada nije odustao. Njegova transformacija nije bila samo fizička; mijenjao se i mentalno, učeći kontrolirati emocije, graditi samopouzdanje i ponovno vjerovati u vlastite sposobnosti. Upravo ga je ta kombinacija discipline, ranjivosti i borbenosti dovela do samog kraja i konačne pobjede.

Danas, mjesecima nakon završetka emisije, Dominik pokazuje da nije "skinuo gas". Redovito trenira, dijeli savjete, recepte, motivacijske poruke te iskreno govori i o manje savršenim trenucima. Upravo je ta iskrenost dodatno osvojila pratitelje jer prikazuje realnu sliku života nakon 'Života na vagi'. Bez težnje za savršenim brojkama, ali s jasnim ciljem – ostati na pravom putu. Dominik danas gradi svoju online priču, inspirira druge i dokazuje da pobjeda nije bila slučajna, već tek početak novog poglavlja. Njegova poruka je jasna: Kilogrami se mogu malo vratiti, ali snaga, disciplina i karakter ostaju.