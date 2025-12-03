ANKETA Tko bi trebao predstavljati Hrvatsku na Euroviziji?

Natječaj za izbor predstavnika Hrvatske na Euroviziji 2026. godine zatvoren je nedavno, a HRT je sada izabrao i objavio finaliste. Naime, na natječaj je stigla 251 prijava, a priliku nastupiti dobit će 24 izvođača i njihove skladbe. Uz to, HRT je objavio i četiri izvođača kao rezerve. Finalisti su tako:
1. Alen Đuras - From Ashes To Flame
2. Ananda - Dora
3. Cold Snap - Mucho Macho
4. Devin - Over Me
5. Ema Bubić - Vrijeme za nas
6. Fenksta - Memento Mori
7. Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra
8. Irma - Ni traga
9. Ivan Sever - Crying Eyes
10. Jasmina Makota - Higher
11. Kandžija - 3 ujutro
12. Karolina Ilic - Breathe her in
13. Lana Mandarić - Tama
14. Lara Demarin - Mantra
15. LELEK - Andromeda
16. Lima Len - Raketa
17. Marko Kutlić - Neotuđivo
18. Noelle - Uninterrupted
19. Ritam Noir - Profumi di mare
20. Sergej - Scream
21. Stela Rade - Nema te
22. ToMa - Ledina
23. Toni Sky – O ne!
24. Zevin - Nives Cilenšek - My mind
Izvođači koji su određeni kao rezerve su:
1 Gabrijel Ivić - Light Up
2. Dorian Stipčić - Loved
3. Gabriela Braičić (Bria) - Soho
4. Vanessa Kralj - Tišina prije kiše
Inače, ovo glazbeno natjecanje kojim Hrvatska bira predstavnika za Euroviziju održava se krajem veljače ili početkom ožujka, a tijekom godina izbor predstavnika emitirao se iz različitih gradova. Dok neki Opatiju vežu uz ovo natjecanje, Dora je posljednjih godina mijenjala lokaciju. Tako smo Doru 2024. godine pratili iz Zagreba, a kako je HRT najavio isto će biti i s Dorom 2026. godine. Naime, HRT je obznanio da će se ovo natjecanje održati na Prisavlju, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.
- Ovogodišnji izbor hrvatske pjesme za Eurosong – Dora 2026. – održat će se u HRT-ovom studiju na zagrebačkom Prisavlju. Ovu odluku Hrvatska radiotelevizija donijela je s ciljem unaprjeđenja produkcijskih i organizacijskih uvjeta te daljnjeg razvoja projekta. U obzir je uzet i iznimno intenzivan raspored Hrvatske radiotelevizije u slavljeničkoj 2026. godini, kada HRT obilježava 100. obljetnicu radija i 70. obljetnicu televizije, kao i brojna velika događanja poput Zimskih olimpijskih igara i Svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatska radiotelevizija zahvaljuje Gradu Opatiji na dugogodišnjem gostoprimstvu i uspješnoj suradnji te potvrđuje nastavak partnerskih odnosa. Obje se strane raduju budućim zajedničkim projektima usmjerenima jačanju kulturne i glazbene ponude - poručili su.
Dora 2024. godine održala se također u Zagrebu, a pobjedu je tada odnio Baby Lasagna. Ove godine, pak, spektakl se vratio u Opatiju, točnije u Sportsku dvoranu Marino Cvetković, a pobjedu je tada odnio Marko Bošnjak. U Opatiji su održana i brojna druga izdanja Dore, pa ovaj prekrasan grad, osim uz čokoladu i turizam, mnogi vežu i uz ovo glazbeno natjecanje.