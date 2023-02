Jasenko Houra na dodjelu glazbenih nagrada došao je u društvu kćeri koju ne viđamo često

GLAZBENA DIVA

Tereza Kesovija: 'Macronova supruga bila je i malo pedofilka, a Let 3 su zakon'

- Njihove tekstove teško je razumjeti, ali baš u svakom svom djelu Let 3 ima poruku. Naravno da smo kod mene doma navijali za njih na Dori. Mislila sam da ću ostati bez glasa za sva vremena, a njihov odgovor je bio: ŠČ. Bit će u finalu sigurna sam, bit će i dosta galame, jer s one dvije rakete koje se pojave na sceni, one nisu agresivne, no tu su. Znamo dobro kome je upućena kritika - Rusiji i Ukrajini - rekla je Kesovija