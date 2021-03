Jane Fonda (83): 'Seksualnu vezu želim samo s mlađim muškarcem. Nije li to užasno?'

Glumica, aktivistica i kraljica fitnessa, Jane Fonda (83) otkrila je da trenutačno ne traži seksualnu vezu. Jane je dodala da to ne znači da ne mašta o nekakvoj vezi, ali da bi to svakako bilo s mlađim muškarcem.

“Ne želim biti u seksualnoj vezi. Nemam tu želju. Naravno da maštam. Maštam da ću upoznati profesora ili znanstvenika, nekoga u tim branšama tko je sposoban voljeti ženu”, kazala je i naglasila da bi svakako radije da je muškarac mlađi.

“Nije li to užasno? Stvar je u koži. Želim mlađeg muškarca i pretašta sam”, dodala je i nastavila:

“Nije do njih, do mene je. Da mi tip kaže da budem tu za njega, otrčala bih prestravljena. Privlačili su me muškarci koji mi nikad to ne bi napravili jer oni to nisu mogli učiniti za mene. Nisam to tada znala, ali sada znam.”

Podsjetimo, od kada su u sedamdesetima u medijima izašle njezine fotografije na kojima protestira protiv Vijetnamskog rata, Jane ne prestaje javno podržavati pokrete u koje vjeruje. Njezina “Hanoi Jane faza”, kako su je tada nazvali, izazvala je bojne kontroverze, glumicu su optuživali da je antipatriot i da mrzi sve američko. Zbog svega joj je često patila i karijera. Ipak, dobitnica dvaju Oscara

kaže da je trenutak koji ju je najviše obilježio samoubojstvo njezine majke, koje se dogodilo kada je imala samo 12 godina.

U HBO-ovu dokumentarcu “Jane Fonda In Five Acts” (Jane Fonda u pet činova), zvijezda serije Grace i Frankie otvorila se o odrastanju s majkom koja je patila od bipolarnog poremećaja i kako – Ako imate roditelja koji nije sposoban pojaviti se, koji nije sposoban vratiti ljubav, to ima velik utjecaj na nečiju samosvijest. Kao dijete uvijek mislite da ste vi nešto pogrešno napravili, dijete ne razumije da odrasla osoba može biti u krivu jer su ovisni o toj odrasloj osobi u preživljavanju – kazala je Jane.

VIDEO Pogledajte najbolje trenutke s dodjele Večernjakove ruže 2021.