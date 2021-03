Albina sve bolje stoji na kladionicama, evo tko su najveći favoriti za pobjedu

Točno dva mjeseca prije Eurosonga koji će se održati u dvorani Ahoy u Rotterdamu poznato je svih 40 sudionika najgledanijeg pjevačkog natjecanja na svijetu.

Podsjetimo, Nizozemci su pobijedili prije dvije godine s pjesmom "Arcade" Duncana Laurenca, a nakon što je prošlogodišnje natjecanje odgođeno zbog pandemije koronavirusa, ove će se godine sigurno održati, no još se ne zna pod kojim uvjetima.

Četiri scenarija

Organizatori i izvršni supervizor Martin Österdahl nadaju se kako će u dvoranu moći ući dio publike, koja bi se trebala pridržavati svih epidemioloških mjera. Pripremili su četiri scenarija koji ovise o razvoju pandemije u svibnju. Od onog koji uključuje punu dvoranu već su odustali, a posljednji, najcrnji scenarij je onaj u kojem bi svi nastupali virtualno. Ono što nas najviše zanima je kako stoji naša predstavnica Albina Grčić, koja će na eurovizijskoj pozornici pjevati pjesmu "Tick-Tock" Branimira Mihaljevića. Sudeći po kladionicama, mlada Splićanka će gotovo sigurno u finale, budući da je trenutačno na 19. mjestu, s koeficijentom između 75 i 80. Albina je nakon pobjede na Dori svaki dan sve bolja i ne bi nas čudilo da do početka Eurosonga bude i među prvih 15 na kladionicama.

Najveći favorit za pobjedu mladi je Švicarac albanskog porijekla Gjon Muharremaj (22) koji nastupa pod umjetničkim imenom Gjon's Tears i pjeva pjesmu "Tout L'Univers". Gjon je rođen u Švicarskoj, otac mu je Kosovar, a majka iz Albanije. Kada mu je bilo 12 godina natjecao se u albanskom Supertalentu, godinu dana poslije došao je do polufinala švicarskog natjecanja "Die grössten Schweizer Talente", a 2019. bio je u polufinalu francuskog Voicea. Zbog toga su ga lani Švicarci izabrali kao svog predstavnika na Eurosongu, a nakon odgode odlučili su mu ponovno dati šansu, naravno s novom pjesmom. Kladionice na drugo mjesto svrstavaju maltešku predstavnicu Destiny Chukunyere s pjesmom "Je Me Casse".

Zanimljivo je da je iza nje već jedna eurovizijska pobjeda 2015. godine, doduše na Junior Song Contestu. Destiny je poznata i britanskoj TV publici, budući da je 2017. došla u polufinale showa "Britain's Got Talent". Treće mjesto na kladionicama zauzima bugarska predstavnica Victoria s pjesmom "Growing Up Is Getting Old", četvrto Francuskinja Barbara Pravi - "Voila", a peti su Talijani koji tradicionalno šalju pobjednika festivala u Sanremu. Ove su godine to žestoki rockeri Maneskin s pjesmom "Zitti e buoni".

S obzirom na to da su među prvih pet favorita dvije pjesme na francuskom jeziku, moglo bi se dogoditi da nakon pune 33 godine na vrhu bude pjesma na tom jeziku. Zanimljivo je da je te 1988. pobijedila tada nepoznata Kanađanka Céline Dion s pjesmom "Ne Partez Pas Sans Moi". Kada smo kod slavnih izvođača, i na ovogodišnjem Eurosongu naći će se poznatih imena. Belgiju će tako predstavljati Hooverphonic s pjesmom "The Wrong Place". Riječ je o grupi koja je u 25-godišnjoj karijeri imala nekoliko hitova na svjetskim top-listama, a prije dvije godine gledali smo je na koncertu u Zagrebu.

Dobar marketing

Puno je zanimljivije da bi uz pjevačicu Senhit, San Marino trebao predstavljati poznati reper Flo Rida. Glazbenik je tako nakon dueta sa zvijezdama kao što su Maluma, Jennifer Lopez, David Guetta i Sia, snimio i duet sa Senhit. Doduše, pojavljuje se samo u jednom stihu pjesme, i nije poznato hoće li nastupiti u Rotterdamu, no svakako se radi o odličnom marketinškom potezu. Naravno, ni ove godine nije moglo proći bez politike. Armenija je nedavno odustala od nastupa na Eurosongu jer ju je rat s Azerbajdžanom zbog pokrajine Gornji Karabah iscrpio i stavio u nepovoljan položaj te izazvao krizu i tu zemlju natjerao da se povuče s natjecanja. Nakon Armenije na ovogodišnjem Eurosongu neće nastupiti ni Bjelorusija, koja je diskvalificirana. Ova je zemlja prijavila pjesmu "Ja nauču tebja" i grupu Galasy ZMesta.

Pjesma benda koji je prije objavljivao pjesme u kojima vrijeđa prosvjede protiv predsjednika Aleksandra Lukašenka, zbog stihova poput "naučit ću vas redu" izazvala je bijes oporbenih političara i pozive nekih članova Europskog parlamenta da se Bjelorusiju izbaci iz popularnog natjecanja. Zbog toga je EBU odlučio odbaciti tu pjesmu i naložio je Bjelorusima da pošalju novu pjesmu jer će ih inače diskvalificirati. Nakon kritika poslana je nova pjesma, a zbog prekasnog je slanja prijave ERU je je odbio.

Od nama susjednih zemalja, ove godine neće nastupiti BiH i Crna Gora. U prvom polufinalu 18. svibnja s nama će nastupiti i slovenska predstavnica Ana Soklič s pjesmom "Amen", te predstavnik Sjeverne Makedonije Vasil, koji pjeva "Here I Stand". U drugom polufinalu 20. svibnja su Srpkinje Hurricane i pjesma "Loco Loco".

Voditelji Eurosonga 2021. su glumica i voditeljica Chantal Janzen, pjevačica i voditeljica Edsilia Rombley, pjevač, voditelj i nizozemski komentator Eurosonga Jan Smit te beauty blogerica i zvijezda YouTubea Nikkie de Jager.