Između predstavnika ovih zemalja rodila se ljubav na Euroviziji? Internet gori: ‘Jesu li zajedno?‘

Ovogodišnje izdanje Eurovizije je iza nas, a među brojnim Hrvatima ljutnja. Naš Baby Lasagna, pravog imena Marko Purišić (28), osvojio je drugo mjesto. Najbolji je to plasman u povijesti Hrvatske, no mnogi su očekivali pobjedu, a to je očekivala i publika, po čijim je glasovima Marko pobjednik. I nakon glazbeno-zabavnog spektakla nastavlja se priča o Euroviziji, a brojni govore o različitim temama – skandali koje su ove godine obilježili Euroviziju, doček Baby Lasagne, pobjeda nebinarne osobe, a sada se otkrilo i da se na ovogodišnjem natjecanju rodila ljubav. Naime, brojni obožavatelji ovog natjecanja vjeruju da su predstavnica San Marina, Kat Almagro i predstavnica Češke Aiko zajedno. To su dale naslutiti fotografijama na društvenim mrežama na kojma djeluju blisko te je uslijedio i intrigantan komentar.

"Nemo je pobijedio, ali moram reći da sam osvojila najbolje od Eurovizije", napisala je Kat pored zajedničke fotografije na X-u. Dvije glazbenice razvile su tijekom natjecanja bliski odnos, a moguće je i da se rodila ljubav, barem tako misle korisnici X-a. "Jesu li Aiko i Kat Almagro zajedno???" začuđeno je upitala jedna korisnica ove društvene mreže.

Nemo won the mic but... I have to say that I won the best of Eurovision 🩵🩷🖤 pic.twitter.com/iPmoW6yMUB