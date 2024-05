Alen Bičević odnio i treću pobjedu u showu, a ova transformacija nikoga nije ostavila ravnodušnim: Tuga i sreća

Jedanaestu epizodu zabavne emisije 'Tvoje lice zvuči poznato' obilježile su zabavne, energične i emotivne izvedbe kandidata, a svoju treću pobjedu u ovoj sezoni odnio je Alen Bičević koji transformacijom u Massima Savića nikoga u studiju nije ostavio ravnodušnim. Pjesmom 'Mali krug velikih ljudi' odao je počast preminulom velikanu hrvatske glazbene scene, a tijekom pobjedničkog nastupa na pozornici su mu se pridružili ostali kandidati, članovi žirija i voditelji koji su u duhu pjesme međusobno podijelili trenutak zajedništva.

„Znaš što je vrhunac imitacije? Kada te čovjek pogleda 20 sekundi i onda zažmiri i tijekom cijele transformacije i izvedbe čuje i osjeti samo Massima. Jednom sam ti rekao da nisi normalan, a danas ću ti reći – Alene, ti si kralj“, komentirao je Mario nakon Alenovog nastupa, a pohvalama se pridružila i Minea poručivši: „Meni su se miješale emocije – tuga i sreća.

Tuga jer sam gledala Massimov lik i ove fotografije koje su se vrtjele – taj njegov pogled i dobrotu koju je imao. Više toga nema, ali ima ljubavi i sjećanja prema Massimu koje neće nikada nestati među nama koji smo ga voljeli. A tu je sreća jer si ti toliko dobar, talentiran, vjerodostojan, uporan, marljiv i ti si jedno biće koje bih mogla stalno hvaliti. Ja sam imala osjećaj da je Massimo tu, kao i njegova energija, i to si toliko lijepo donio“.

Kao prpošna, šarena i razigrana Katy Perry emisiju je otvorio Luciano Plazibat njezinim pop hitom 'Teenage Dream'. Karizmatični Luciano uz nove potpetice dobio je crnu periku i šarenu mini haljinu, a živahnom koreografijom i veselim ritmovima zabavio je žiri i publiku. „Kad završimo, jer bližimo se polako kraju, moram reći da ćeš mi jako nedostajati. Ti si velika sreća na ovoj pozornici i tako ostavljaš dojam. Možda nećeš biti zapamćen po najboljim bodovima u emisiji, ali po svojoj karizmi, energiji, radosti, veselju i sreći hoćeš“, poručila je Minea, a Luciano je žiri i voditelje iznenadio bombonima koje je sakrio u kostimu.

Nakon maestralne pobjede u liku Baby Lasagne, Marija Kolb objeručke je prihvatila potpuno drugačiji i mnogo statičniji izazov od prethodnog koji joj je donijela gljiva. Ovoga puta, transformirala se u tamburaški sastav Zlatni dukati, a izvedbom njihove pjesme 'Vranac' raznježila je članove žirija. „Razgalila si mi i srce i dušu zato što i Minea i ja dolazimo iz jednog kraja Hrvatske koji je poznat po tamburicama i jorgovanima, a isto tako poznat je po jednom najljepšem gradu, a to je moj Osijek. Ja sam skoro zaplakao zato što mene je put iz mog Osijeka doveo ovdje u Zagreb, ali mene naravno srce uvijek vuče mom rodnom kraju jer u tom gradu žive moji najmiliji. Pjesme Zlatnog dukata se oduvijek slušaju u mom domu jer ih voli moj otac Tomislav, a dok sam slušao tvoju izvedbu sjetio sam se nekih trenutaka iz djetinjstva. Hvala ti što si mi pomilovala dušu i srce“, poručio je Mario.

Veliko oduševljenje na sceni s pjesmom 'You Know I'm No Good' u ulozi britanske kantautorice Amy Winehouse izazvala je Antonia Dora Pleško. Žiri je priznao da je nakon dosadašnjih nastupa od nje imao visoka očekivanja, a karakterističnim vokalom i scenskim nastupom Antonia ih je ponovo uspjela nadmašiti. „Jednostavno si rođena za scenu i tebi je ovo baš još jedan dokaz da si performer, glumica i pjevačica. Fantastična izvedba s kojom nas ostavljaš bez teksta“, izjavio je Enis.

Antonija Šola za jedanaestu emisiju prigrlila je stil jedne od najpoznatijih country pjevačica svih vremena – Shanie Twain – koju i sama obožava. U atraktivnoj kombinaciji leopard uzorka od glave do pete Antonija je rekreirala spot pjesme 'That Don't Impress Me Much', a svojom samouvjerenom izvedbom užarila je atmosferu u studiju. „Ovo je baš bilo dobro. Ti si uživala u tome i mislim da ne bi nikad izašla iz ove uloge. Inače nisam ljubitelj životinjskih uzoraka, ali kad sam na njoj vidjela ovaj komplet nekako mi se svidio, a i tebi večeras baš dobro stoji. Uživala sam i u svakom sam momentu osjetila da i ti uživaš“, izjavila je Minea.

Veliki pop-rock hit 'Zovu nas ulice' u ulozi Crvene jabuke izveo je Tomislav Marić ToMa koji je u studio TLZP-a unio dašak 80-ih. Veseli ritam rasplesao je cijelu publiku, a nisu mu mogli odoljeti ni članovi žirija koji su uživali u ToMinoj uvjerljivoj transformaciji. „Bio si genijalan! Ja najviše volim tebe u muškim transformacijama jer su ti, naravno, najprirodnije, pa sam jedva čekao da te ponovo vidim u jednoj takvoj. Kada je glazba u pitanju, vratio si nas u neke lijepe osamdesete, a ja se Žere upravo ovako i sjećam“, poručio je Mario.

Eksploziju energije na pozornicu je donio Faris Pinjo s vokalno zahtjevnom pjesmom 'Livin' on a Prayer' u liku legendarnog rock pjevača Bon Jovija. Osim što se vokalom vinuo u visine, Faris je za kraj nastupa doslovno poletio u zrak te izazvao ovacije publike. „Ovo je bila toliko luda energija, bilo je baš žestoko. Tako si se dobro snašao u ovoj ulozi i tako ti je ovo leglo. Tu si nas rasplesao do kraja, bravo“, oduševljeno je izjavila Minea.

Zahtjevan zadatak transformacije u Gibonnija gljiva je dodijelila Miji Negovetić koja je jedanaestu emisiju TLZP-a privela kraju pjesmom 'Judi, Zviri i Bestimje'. „Jako lijepo za kraj, jedna lijepa emocija i hvala ti na tome“, rekao je Enis, a ostatak žirija zaljučio je da je Mia bila na visini zadatka, bez obzira na to što je Gibonnijev vokal gotovo nemoguće imitirati.

