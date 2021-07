Samo nekoliko dana nakon što je objavila da se udala udala, Vedrana Rudan piše da se rastaje: 'Razvod će biti skup'

Književnica Vedrana Rudan (71) ponovno je zbunila javnost. Tek nekoliko dana nakon što je podigla medijsku prašinu objavom navodnog vjenčanja s 30 godina mlađim 'pastuhom', sada je ponovno iznenadila sve. Naime, na svom blogu objavila je da se opet razvodi.

U blogu pod naslovom 'Moj treći razvod' Rudan piše kako se nova ljubav njenog života u trenu pretvorila u horor.

- A sve je bilo na našoj strani. Ja sam imala lovu i željela njega, on je želio mene jer sam imala lovu. Bili smo idealan par. Razvod će biti skup k’o miksana jaja svetog Petra. Biskup mi je rekao da Crkvi moram pokloniti svoj teren iznad Mošćeničke Drage, na njemu izgraditi kapelicu od sto i pedeset kvadrata i parkiralište za sedamdeset auta - piše Rudan i nastavlja:

- Moj se budući bivši muž zove Vito, u osobnoj mu piše Vito Benvenutto. Neki su mi prijatelji zamjerali što sam se udala za Talijana, to je bilo prije ovog nogometnog prvenstva. Ne vole Talijane jer na granici zajebavaju zbog PCR-a. „Udajem se iz ljubavi, ostavite me na miru, nije bitno odakle je tko, svi smo crveni ispod kože, glavno da je dobar čovjek.“ Branila sam zločinca iz dubine srca svog. A onda… Priča je jeziva. Pravo ime moga muža glasi Živorad Petrović, kći mu se zove Živka Petrović ex Pavelić. I ona je svog bivšeg muža zajebala. Živorad jeb*** Vito je plakao, ja sam jedva izgovarala: „Izdajico! Ubojico! Ja sam ponosna Hrvatica. Mnogo toga mogu podnijeti. Gledam predsjednika fašistu na drogama širokoga spektra, gledam premijera zaštitnika ubojica i kriminalaca svih vrsta, gledam kako moji Hrvati i Hrvatice sve to hrabro podnose i još hrabrije šute, ali…Imati muža Srbina danas u Hrvatskoj?!.

Podsjetimo, na društvenim mrežama 22. lipnja podijelila je fotografiju vjenčanog prstenja uz koji je stavila i poveznicu na svoj blog Rudan.info na kojem je pisala o detaljima vjenčanja u Opatiji.

