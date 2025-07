Ivana Paradžiković otkrila s čime se susrela: 'Pobijedila sam sebe'

Bivša novinarka i voditeljica Ivana Paradžiković izuzetno je aktivna na društvenim mrežama gdje dijeli svoje avanture i uspjehe, a ovoga puta pohvalila se baš jednim takvim. Naime, Ivana je otkrila da je sudjelovala na 13. Soča outdoor festivalu te pokazala kako je bilo, ali i otkrila svoj napredak.

- Pobijedila sam koze, ali na Soči sam pobijedila i sebe! To je kratki rezime dva dana provedena s outdoor freakovima. Zaljubila sam se, to je sigurno! U ljude, energiju, tu vrstu života: vani, u prirodi. Na 13. Soča outdoor festivalu, među 2700 trkača, bila sam i ja! - istaknula je uz video u kojem bježi od koza te pokazuje kako prelazi cilj.

Podsjetimo, Ivana je prije nekoliko dana također podijelila veliki trenutak iz privatnog života. Tada je podijelila fotografiju sa sinom Hugom (18) s njegove maturalne večeri. Svoja osjećanja podijelila je na Instagramu, objavivši fotografije s proslave. - Recite mi, sanjam li? Nekada ne vjerujem da sam ja mama ovom čudu! Maturalna večer sinoć, podsjetila me da je to stvarno... Hugo i Vito. Prijatelji, zapravo i više od toga. Braća. Dječaci su postali muškarci. I to kakvi - napisala je dirnuta Paradžiković.

Hugo je srednjoškolsko obrazovanje uspješno završio u Privatnoj umjetničkoj gimnaziji. Iako ga je umjetnički smjer mogao usmjeriti prema kreativnim vodama, njegova prava strast oduvijek leži u svijetu brojeva. Njegova najveća ljubav je matematika, a sklonost prema egzaktnim znanostima pokazivao je odmalena, ostvarivši u osnovnoj školi odličan prosjek 4.8. Predanost je zadržao i tijekom gimnazije, dokazavši da se talenti za umjetnost i znanost mogu uspješno nadopunjavati.

S jasnom vizijom budućnosti, ambiciozni osamnaestogodišnjak već ima zacrtan sljedeći korak. Nakon umjetničke gimnazije, Hugo planira upisati studij Poslovne matematike na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta.

U intervjuima, Ivana je naglasila koliko je ponosna na Huga i njegov ispravan sustav vrijednosti. Također je priznala da su njezina majka i sestra odigrale ključnu ulogu u njegovom odgoju tijekom njezine zauzetosti poslom.

Veliku podršku na putu prema uspjehu pruža mu i otac, televizijski producent Jan Štedul, s kojim je Ivana ostala u odličnim odnosima. Njihova zajednička briga za Huga je neupitna, a mladić je već počeo stjecati i radno iskustvo. Prije godinu dana počeo je raditi s ocem u AI biznisu, području koje ga, kako ističe majka, iznimno veseli i predstavlja sjajan temelj za budućnost.