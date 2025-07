VIDEO 'Ne moram više raditi da bih imala za režije. Moram priznati da bi bio grijeh kad već imam mogućnost raditi, da to odbijem'

Kažu znanstvenici, perpetum mobile ne postoji i ne može se proizvesti. Tako kažu. Jer, ne poznaju živuću verziju ženskog stroja za pjesmu i zabavu, Maju Šuput. I ne, nije ovo još jedna analiza još jednog uspjeha nego kavica na kojoj samo za čitatelje Ekrana, upoznajemo drugu stranu Maje Šuput. Onu koja najavljuje spot za zadnji singl, ali i onu koja iskrenije nego ikada govori o energiji koju je morala ulagati godinama kako bi danas imala stalnu publiku i kritičan broj pjesama s kojima se identificiraju tisuće djevojaka, žena, možda i koja baka. Potpuno je svjesna da ljudima isporučuje baš ono što im treba - jednostavne tekstove, čvrst ritam, zgodna tijela, veselje i optimizam. I oko toga ne filozofira niti pokušava objavljivati složenije pjesme. Ljeto je, ljudi traže zabavu, među kojima će je će neki otplaćivati i po dvije godine pa će Maja. koja je prošla najrazličitije probleme i podmetanja, pomoći. Kukovi lete, kralježnica radi salto, mozak ide na godišnji, tlak daje otkaz, stiže nova pjesma "Nisam ja za male stvari" i spot u kojem se pojavljuje - On. Naime, Maja je snimila spot sa Šimom Elezom kojeg gledatelji jako dobro znaju i kao Gospodina Savršenog. Pjevačica koja slovi za jednu od najzaposlenijih, ali i najprofesionalnijih, nedavno je javnost iznadila priznajem kako se rastala od supruga Nanada Tatarinova s kojim ima sinčića Blooma. Iako s pratiteljima često dijeli detalje iz života, ovu je priču odlučila sačuvati samo za sebe pa o tome nismo ni razgovarali. Koncentrirali smo se, baš kao i ona, na nastavak njezine karijere.

"Ubrzo nakon pjesme 'Nisam ja za male stvari', brže-bolje smo odlučili snimiti i spot kako bismo pravi ljetni hit mogli snimiti u takvoj atmosferi. Imali smo sreću snimati spot u Istri na valjda najljepšoj lokaciji u Hrvatskoj u jednoj prekrasnoj hacijendi, jer je sigurno prevelika da bih to nazvala vilom. Zove se Borgo lapis i sigurna sam da spada među najraskošnije građevine u Europi. A nakon nekoliko dana vijećanja odlučili smo angažirati jednog 'glumca', Šimu Eleza. Mislim da smo nas dvoje snimili jedan od mojih boljih spotova."

I što biste ispričali prijateljici, kakav je Šime?Čak sam se i ja začudila koliko je prirodan pred kamerama. Mnogi koji imaju više iskustva pokazali bi pred kamerama odmak ili nelagodu, posebno on koji navodno nije još nikada snimao spot. No, kod njega je sve toliko prirodno i doimalo se normalnim da smo se svi skupa poprilično začudili: divan je, kulturan i prirodan, a naravno i da izgleda senzacionalno. Očekivala jesam puno, ali mislim da smo svi iznenađeni onim što smo na kraju dobili.

Izgled je postao jako bitan? Je, svima nama, posebno ako si javna osoba. Šimu smo i uzeli zbog toga što je u fizičkom smislu upravo takav muškarac kakvog smo htjeli da u spotu bude uz mene. Općenito svi znamo da je izgled bitan. Danas se muzika sluša, ali i gleda, i po nastupima nekih svjetskih zvijezda vidite da je poanta većine nastupa upravo show. Publika reagira na pjesmu, ali moraš imati i taj segment scenske prezentacije. Sve mora biti podjednako dobro, a i općenito zna se da lijepi ljudi malo bolje i brže prođu. Njegova osobnost samo je još ogroman bonus na sve to.

Kamera je nemilosrdna, sve razotkrije. Dakle, zna li Šime zavoditi pjevačicu i kameru kako treba? O, da, da, da. To mu je, čini mi se, urođeno i dugo nisam vidjela muškarca koji tako zavodi kameru. On se baš opušteno i profesionalno uživio u ulogu. Mislili smo uoči snimanja da ćemo mu ipak morati davati stručne naputke, ali nismo. Meni je ovo valjda milijunti spot u životu, pa mi je sve to poznato i uobičajeno, ali za njega smo ostali nemalo iznenađeni.

Gledano izvana, ili ako hoćete sa strane, dojam je da uvijek morate biti "perfect woman", uvijek na visini zadatka. Nije li to naporno? Itekako. Zato veći dio dana u godini kad ne radim i nemam susrete s ljudima, ja stvarno, ali stvarno, izgledam kao "girl next door". Nemam kap šminke, ne odem na frizuru, imam tenisice i družim se s ostalim mamama u parku. Takve se dane pokušavam potpuno opustiti i da ih nema, vjerojatno bih odavno pukla. Jer taj je broj dana u kojima se od mene očekuje da sam sređena je ogroman, pa na takve slobodne dane nemam niti češalj pokraj sebe. Pokušavam ih iskoristiti za opuštanje i ne želim razmišljati o izgledu. I imate pravo, katkad je naporno biti sređena, ali ne mogu se popeti na pozornicu bez frizure jer će ispasti da ne poštujem publiku. Ne bi to bilo fer.

FOTO Do 20. je isprobala sve vrste droge, ljubila brata u usta, a prozvali su je i otimačicom muževa

Kad pogledate kako vam se odvija karijera, koja je to pjesma bila ključna da preskočite stepenicu široke popularnosti? Prije svega, uvijek sam imala puno posla i bila tražena, čak i bez obzira na to jesam li imala neki hit ili ne. Mislim da je to zbog toga što "prodajem" energiju i zabavu i imam u sebi nešto što ljudi žele, a i u tom zabavljačkom segmentu nemam puno ženske konkurencije. Ali tražimo li pjesmu nakon koje mi je skočila cijena i počeli su me pozivati na mjesta na koja do tada nisu, onda je to pjesma "Lopov". Ona je predstavljala taj neki "turning point", iako velim, sve sam vikende i prije te pjesme bila "prodana". Ali dogodio se taj trenutak, objavila sam pjesmu nakon koje su me recimo, puno češće počeli angažirati klubovi. U jednoj bi noći u klubu "Lopova" puštali i do tri puta, pa je onda logično da žele angažirati pjevačicu koja ju pjeva. Dakle, posao je nakon te pjesme rastao i ona mi je otvorila neke nove pozornice, neka nova radna mjesta.

Postoji li u planiranju karijere neka kalkulacija u smislu kakva bi vam pjesma i za koju publiku trebala u nekom trenutku? Ne, uvijek se u biranju pjesama koje mi nude oslanjam na neki moj osjećaj, iako znam da na mojim koncertima ljudi očekuju neku komercijalu. Možda bih čisto sebi za gušt ponekad otpjevala nešto, ali za svoju dušu, jer od toga kruha nema. Dakle, potpuno svjesno idem u komercijalu i znam otprilike što u publici može proći, ali nema šanse da itko od nas može pogoditi koja će stvar biti tzv. mega hit. Recimo baš kod tog "Lopova", tu pjesmu uopće nisam htjela snimiti jer mi je bila glupa do bola. Slično sam odbijala uzeti u repertoar i pjesmu "Ne lomi mi srce". Nakon nekog vremena sam ipak shvatila da moram prestati inzistirati na vlastitoj uredničkoj poziciji. Jer, nitko ne može uvijek pogoditi, hit se dogodi a da mu takvu sudbinu nitko nije predvidio. Mnogi autori pričaju kako su neke mega pjesmurine napisali na salveti restorana za deset minuta. To su zanimljive i autentične priče, nisu izmišljotine i kad bismo svi imali recept i znali, svi bismo bili jako, jako bogati.

Biste li ga prepoznali? Pogledajte kako se naš voditelj mijenjao kroz godine

U međuvremenu dio glazbenog posla je i stalno pojavljivanje u medijima, neumjerena i stalna prisutnost? Meni to nije teško palo. Potpuno sam svjesna da sam novu publiku i dodatnu popularnost stekla emisijom "Supertalent". Tako sam djeci koja nisu imala pojma da ja nekoliko desetljeća pjevam postala ona teta iz "Supertalenta", pa kad gostujem u njihovom gradu ili mjestu, mame i tate ih dovedu da tu tetu i vide uživo. To je, dakle, stvaranje nove publike jer im, kad malo narastu, mama i tata puste neku moju pjesmu i polako im se svidim kao pjevačica.

Kako vam pada obveza gotovo neprekidnog objavljivanja sadržaja na društvenim mrežama? To mi je već dugo najdraži hobi. Ponekad mi se baš i ne da, pa danima nema ništa novo na mom Instagramu. No, moj je život toliko šaren i gotovo bez prestanka putujem pa nemam problema oko contenta, dakle priče koju ću danas objaviti. Zna mi se dogoditi da pomislim kako mi ljudi neće vjerovati kad objavim gdje sam sve bila, jer u danu znam promijeniti dva ili tri grada. Non stop me nekuda voze, pa mi je objavljivanje na društvenim mrežama neka vrst relaksacije.

Može li se tu iščitati poslovna taktika? Pa nije tajna da ja objavljivanjem na društvenim mrežama zapravo novinarima i portalima dajem sadržaj. I to fotku koju ja želim da objaviš i tekst koji želim da uz tu fotku stoji. Dakle sama o sebi krojim u javnosti priču kakvu želim.

Mnogi glazbenici imaju problema pronaći dobar tekst, vi? Prije svega, ja u životu slušam nešto drugo a ne ono što pjevam. Recimo Balaševića, to s tekstovi koje se može analizirati. Ali, kad bih ja tako nešto pjevala, mi sada ne bismo radili intervju za Ekran. Ja imam tekstove koji moraju biti jednostavni i komercijalni kako bi ih ljudi mogli pjevati, to je jednostavno tako. Privatno mogu poslušati drugačiju glazbu, ali takve tekstove ne mogu "prodati" ekipi koja me sluša.

Evo i primjera kakvi to tekstovi moraju biti:

Lopove, lopove

jedna ruka mazi

druga ruka krade

lopove, lopove

pa te zovem zlato

pa te zovem gade

Vadi sve iz džepova

obična si nevolja

dragi znaš da mrzim te

dođi i ukradi me

lopove...

Sami kažete da ljudima treba vaša energija, je li ta gotovo pa hiperaktivnost još iz djetinjstva? Da, bila sam takvo živo dijete, ali sam i mislila kako bi ta hiperaktivnost s godinama mogla i trebala jenjavat. Ali ne, to se nije dogodilo i jako me malo ljudi može pratiti, među njima moj sin koji očito ima istu nepresušnu energiju. Ja sam uvjerena da je taj dečko na struju i da sam si rodila energetskog nasljednika. Ali ekipa koju ja poznajem ne može shvatiti tu energiju samo me gledajući na turnejama i putovanjima. Uglavnom me većina nakon dvije noći proglasi ne baš normalnom. Ali ja sam u tom režimu već jako dugo i kao nekom vojniku noćna smjena mi je normalna. Dobro, katkad se i ja umorim, ali opet negdje pronađem dodatnu bateriju koju mogu iskoristit za još jedan nastup. Izvučem se nekako jer čim stanem na pozornicu, ego, očekivanja publike i adrenalin me uzbude i potjeraju dalje. Ja sam - energija.

Spomenuli ste da nemate preveliku konkurenciju među ženama koje rade vašu vrstu zabave na nastupima?Malo nas je na zemlju veličine Hrvatske i u odnosu na ogromnu potražnju. I zato uvijek imamo posla. Ukupno nas možda desetak radi tako da su angažirani svaki vikend. Nas Žena zabavljača ima stvarno malo.

Sigurno ste svjesni da pod ovim nebom dobar dio ljudi glazbu i show doživljava "kruhom bez motike". Ima se, može se, sve je veselo i lijepo? Ma, ja sam se davno prestala truditi da ljudima dokažem da razmišljanja u stilu "lako njoj, dođe pjevat i uzme ljudima ozbiljan novac" nemaju veze sa stvarnošću. Jer dok uspiješ doći do toga da te uopće netko pozove i angažira, već si mrtav od posla i potrošio sav novac koji si imao. Ali samo jedan dan otići na put i odraditi sve što mi odradimo podrazumijeva cjelodnevne aktivnosti. Mi žene na šminku i frizuru, put, pa bend prije nastupa ima tonsku probu. Doputovati na odredište i poslije putovati doma, to vam je jako daleko od tih promišljanja da sam malo bila na pozornici. Iako, razumijem kako to publici izgleda kad me vide nasmijanu i raspjevanu na nastupu. Da ne govorimo da se zna dogoditi da jednu večer pjevam u Istri, već sutra smo u Dubrovniku, a treći dan u Vinkovcima. Biti cijeli dan na cesti nije baš zabavno, a kad još imaš dijete, onda pokušavaš svaki slobodniji trenutak bit s njim. No, ne treba od publike tražiti da s nama suosjeća, oni su se došli zabaviti i to je u redu da ne trebaju razmišljati o našim naporima. Zabavljamo se i tako treba. Platili ste kartu i uživajte.

Zvuči kao da ste svjesni da ste ljudima neka vrst bijega od ovrha kredita, ljubavnih i drugih problema? Jesam. Ne samo bijeg njima, nego i sebi. I potvrđuje mi se da je kad imaš neki problem, moraš raditi jer kad si posvećen nekom poslu, onda zaboraviš na realan život. Tako je i meni posao dobar bijeg od eventualnog problema. Jer, ja vam se stvarno dobro zabavim na svom nastupu. To i jest jedna od poanti izlaska, ideš se opustiti i zabaviti.

Novac je tu. Što vam je motiv za dalje? Ego. Ne moram više raditi da bih imala za režije. Volim raditi, ali me i ego i adrenalin tjeraju. Ima i nekih kolegica i kolega koji isto ne bi morali, ali rade. Moram priznati da bi bio grijeh kad već imam mogućnost raditi, da to odbijem. Čini mi se to malo kao bogohuljenje. Jer ako sam već uspjela doći na tu razinu da mogu raditi toliko puno i da to ljudi žele, onda radim. Naravno, nije to isto kao kad sam bila mlada početnica i kad sam planirala odraditi svirku da bih si mogla kupiti nešto konkretno.

Kako je onda danas? Evo, priznat ću da razmišljam kako ću nakon ljetne turneje otići na neko mega putovanje kojim ću se počastit. I to junački počastiti, baš ono nenormalno hedonistički. Tako si nekako to putovanje odredim kao nagradu za napornu turneju. Mislim da klinci više tako ne razmišljaju, ali mi koji se sjećamo davnih vremena još da.

Noćna smjena? Ima neku magiju ta noć, ljudi po noći kao da malo podemone, otvaraju se neke nove dimenzije. A i svaki dan, svaku noć sam u drugom gradu i drugom hotelu.

Majčinstvo je s jedne strane veličanstveno, ali i psihofizički zna biti naporno? Sve sam ja to podnijela bez većih problema, čak nismo imali nikakvu vanjsku pomoć dok je Bloom bio beba, sve sami. Nije mi bilo strašno jer sam navikla po noći biti budna, pa je recimo hranjenje djeteta usred noći bilo kao nešto normalno. A i bio je dobar, nije bio boležljiv niti je nešto pretjerano puno plakao. Jedino što bih se poslije svake svirke, iz bilo kojeg grada, odmah vozila doma kako mali ne bi niti znao da me nije bilo. I tu sam stvarno pretjerala s nespavanjem. No imamo dijete svjetskog putnika i veseljaka koji, ako pusti suzu, mora za to imati jako ozbiljan razlog. A i vratilo me to druženje s mladim gospodinom u djetinjstvo jer sam odjedanput sebe zatekla da slažem legiće i gledam crtiće i sve to i mene je malo pomladilo.

Ove svjetske zvijezde ne srame se govoriti o vjeri! Promijenila je njihove živote

Je li to jedina prava, neuvjetovana i vječna ljubav? Apsolutno. Pa ja nisam znala da je to tako, da ću, kao danas, biti najzaljubljenija mama u povijesti. Stalno bih ga mazila, ljubila i nešto prčkala po njemu, guštam dok god ne odraste toliko da me više neće toliko htjeti pokraj sebe. Pa zamislite koja je to energija od djeteta kad mu odmah čim se probudi moram podnijeti plan što ćemo sve taj dan raditi. Tako je navikao da mu stalno nudimo program da ne podnosi stanku od deset minuta.

Što se novih pjesama tiče dugo ste uz iste autore? Taj dio funkcionira prilično jednostavno. Nazove me netko od autora i ponudi pjesmu, razradimo je, izaberemo tekst i to je to. Imam više manje isti tim ukupno desetak autora, no sve teže mi se nešto svidi. Mora me pjesma dotaknuti, a to se dogodilo s ovom novom pjesmom "Nisam ja za male stvari", pravi je to ljetni hit, a skupa sa spotom o kojem smo pričali mislim da smo napravili super stvar.