Ivana Knoll javila se iz Dohe s finala svjetskog prvenstva, u prvi plan stavila bujnu stražnjicu

Dok Zagreb nestrpljivo iščekuje dolazak brončanih vatrenih na glavni zagrebački trg naša najseksi navijačica Ivana Knoll svojim se pratiteljima javila iz Dohe u kojoj se igra finale ovogodišnjeg Svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Francuske. Knoll je i ovog puta pažnju privukla svojim outfitom. Na stadion Lusail stigla je u crnom crop topu na kvadratiće i tajicama, a u prvi plan istaknula je bujnu stražnjicu. - Finale svjetskog prvenstva - kratko je napisala Knoll u opisu fotografije koja je u samo sat vremena zaradila nešto manje od 230 tisuća 'lajkova'.

I ovog puta ispod fotografije nizali su se komplimenti na račun naše najpoznatije navijačice koji su pristizali sa svih strana svijeta. Ivana je postala prava atrakcija u svim svjetskim medijima, a pažnju javnosti privukla je i svojim privatnim životom.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Naime, na jučerašnju utakmicu stigla je u društvu svog partnera. Tajanstvenog Antu Ivana inače skriva od javnosti, i to je bila njegova želja s obzirom da on ne voli da se objavljuju njegove fotografije, no na utakmici Hrvatske i Maroka zajedno su ih snimile kamere HRT-a.

Foto: HRT

Knoll je u svojim pričama na Instagramu podijelila i njihovu zajedničku snimku s velikog ekrana na stadionu uz koju je poručila da će joj nedostajati naši navijači sa Svjetskog prvenstva.

Njezin odabranik Ante je navodno direktor istarske tvrtke koja se bavi nekretninama. Na Ivaninom Instagram profilu zadnjih nekoliko godina nema nijedne zajedničke fotografije s Antom, ali na samom početku veze je često objavljivala njihove zajedničke selfije s brojnih putovanja od Brazila, Lisabona do Münchena. U intervju koji nam je dala prije dvije godine je ispričala kako njezinom dečku ne smeta njezina eksponiranost, ali on želi zadržati svoj dio intime dalje od društvenih mreža.

- Većinu mojih fotografija me on uslikao, no svakako kad sam za neke fotografije u nedoumici objaviti ili ne, upitam njega - priznala nam je tada Ivana. S dečkom je živjela u Istri i na društvenim mrežama je objavljivala fotografije snimljene ispred luksuzne vile s bazenom.

VIDEO Biste li ga prepoznali? U prvom Big Brotheru je osvojio milijun kuna, a danas vodi drukčiji život u inozemstvu