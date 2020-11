Ivan Šarić: 'Sretan sam čovjek jer sam našao ženu s kojom sam stvorio svoj svijet'

Svestrani stand-up komičar Ivan Šarić ove je godine jedan od mnogima najdražih kandidata u HRT-ovu showu ‘Zvijezde pjevaju’. Publiku i žiri iznenadile su njegove glasovne sposobnosti, a reakcije na društvenim mrežama na njegove nastupe su odlične. Ivan nam je otkrio što radi kada nije u pokretu (iako se često čini da uopće da ne miruje), te još kojekakve detalje iz privatnog života, ali i planove za budućnost.

Jeste li očekivali ovako pozitivne reakcije na svoje nastupe u showu ‘Zvijezde pjevaju’?

Iskreno, nisam. Možda sam se nadao, kao što se uvijek nadam pozitivnoj reakciji na neki od poslova koji radim. Reakcija je tim više iznenađujuća jer smo, složit ćete se sa mnom, i inače navikli da su ljudi skloniji izraziti kritiku nego pohvalu. Ipak, primjećujem unazad nekoliko godina kako ljudi sve više imaju želju i javno pohvaliti nečiji rad i to me jako veseli.

Sjećate li se tko vam je prvi rekao da imate dobar glas?

Ako me pamćenje služi, to je bila moja učiteljica glazbenog u osnovnoj školi u Zadru. No nemojte misliti da sam kao dijete imao ovako dubok glas.

Foto: Dario Njavro/HRT

Svi imamo neku pjesmu za koju smo sigurni da zvuči dobro samo kada je pjevamo pod tušem. Koja je vaša?

Nemam takvu pjesmu. Iskreno, nisam tip koji pjeva pod tušem. To vrijeme rezervirano je za tišinu.

U kakvom realityju nikada ne biste sudjelovali i zašto?

Uvijek sam isticao kako se nikad ne bi okušao ni u jednom reality showu, i do sada sam sve obijao. Ono što nisam odbijao, kao što možete vidjeti, su talent-showovi. Pokazati vještinu za mene je izazov, i zato sam sretan što su me produkcijski timovi “TLZP-a”, “Plesa sa zvijezdama” i emisije “Zvijezde pjevaju” željeli imati u svojim projektima. U svakom sam dao sve o sebe.

Za vrijeme lockdowna ponudili ste poduzetnicima i obrtnicima da se oglašavaju na vašem profilu besplatno, kako biste pomogli onima kojima je u toj situaciji bilo najteže. Kako ste došli na tu ideju?

Kad me ljudi općenito pitaju kako nastane neka ideja, uvijek si mislim: “Bože, kako da sad to objasnim”. Vrtlog situacija obično dovodi do neke ideje, a ako su uvjeti za stvaranje ideja ovakvi kakva je ova godina, onda vam ne moram ni govoriti što se sve motalo po mojoj glavi u vrijeme proljetnog lockdowna. Gospodarski gledano nema tko nije bio pogođen ovom krizom koja i dalje traje. Mislim da su mali obrtnici bili prvi koji su pali na koljena i kojima je bilo nemoguće u onoj šumi negativnih vijesti uopće plasirati proizvod do svojih kupaca. Kako svoj Instagram profil smatram jednim od medija, odlučio sam besplatno osmisliti reklamu i staviti je na svoju platformu koju prati više od 76.000 pratitelja. Odjek je bio fenomenalan, a ljudi i više nego zahvalni, a to je nešto što je meni uljepšalo razdoblje karantene.

Jeste li razmišljali o kakvoj sličnoj akciji i nakon toga?

Jesam, imam u planu nastaviti s tom pričom.

Čini se da ste uvijek u pokretu ili usred nekog projekta, što najviše volite raditi kad pronađete malo vremena za odmor?

Kod mene je situacija uvijek kao da me netko goni. Trebalo mi je dosta vremena da shvatim da sam sebi nabijam tempo koji je ponekad neizdrživ. U jednu ruku, to je zbog moje glave koja neprestano radi na više fronti, a s druge strane želim i sebi i svojoj ženi omogućiti najbolje što je u mojoj moći. Kada dođe vrijeme za odmor, volim biti sam u tišini ili na putovanju sa suprugom. Neopisivo cijenim tišinu, i što sam stariji sve više volim odlaske u prirodu. Tamo se resetiram.

Nekima je već poznato da ste fan stripova, Batman vam je najdraži superjunak, ali tko vam je najdraži negativac?

Joker. Zato što predstavlja kaos.

Tko bi prije riješio ovu situaciju u kojoj se svijet našao u 2020. godini, Justice League ili Avengersi?

Ovo je jedno od najjačih pitanja koje sam ikad dobio u nekom intervjuu! Vjerojatno Justice League. Ako uđemo dublje u razloge, neće biti dovoljno mjesta u intervjuu.

Što vas još veseli osim klasičnih superjunaka? Koja je najbolja serija ili film koji ste pogledali u zadnje vrijeme?

Tako se teško sjetim nekih dobrih filmova i serija za preporučiti. Ovako iz glave znam da me oduševila serija “The Boys” i film “Eurosong – Story of Fire Saga”.

U jednom intervjuu ste kazali da ste ušli u gaming industriju. Možete li nam otkriti o čemu je točno riječ?

Nemojte se ljutiti, ali za sad ne smijem. Sve u svoje vrijeme.

U listopadu prošle godine napunili ste Dom sportova. Stand-up komedija, čini se, dobila je veliki zalet tek u posljednjih nekoliko godina, kako to objašnjavate?

Za početak bih naglasio da je kod nas popularna tek posljednjih nekoliko godina. U Americi i Velikoj Britaniji taj oblik performansa postoji više od 60 godina, a stadione su punili još prije 30-40 godina. Ne bih želio ne spomenuti gospodina Pervana koji je definitivno bio pionir nečega što prije 20-ak godina nismo znali imenovati, a dandanas ima svoje uspješne predstave. Što se Hrvatske tiče, malo kasnimo, ali kad me već pitate ja jako dobro znam kako sam oko sebe napravio priču o stand-upu. Kako se tom kazališnom formom bavim već 14 godina, dugo sam razmišljao kako tu javnosti nepoznatu priču izdignuti dalje od jednog kluba, kako doći do većeg broja ljudi. Nisam često govorio o ovome. Moja želja za radom na televiziji nije došla iz puke želje za javnim eksponiranjem, nego sam kroz televizijske formate gdje sam imao ulogu voditelja na mala vrata gurao moju pravu ljubav, a to je stand-up. Htio sam da što veći broj ljudi čuje za stand-up i poželi ga pogledati kao bilo koju kazališnu predstavu. Da, trebalo je vremena i znao sam da mogu, ali trebalo je imati strpljenja i “brijati” svoj film. Ne moram ni spominjati da je bilo pojedinaca kojima to nije bilo po volji, iako je sve rađeno za dobrobit samog stand-upa te je cijela scena profitirala što mi je na kraju krajeva neopisivo drago. Netko je to morao napraviti da bi danas stand-up imao poštovanje koje ima i da bi na jednu samostalnu stand-up predstavu Dom sportova došlo 3.300 gledatelja.

Sve se više u zadnje vrijeme pričao o ‘burnout-sindromu’. Nakon tako velikog broja nastupa, što po kafićima, kazalištima i na televiziji, jeste li ga vi osjetili?

Apsolutno! Iako je stand-up ovisan o reakciji publike i ona te puni, ali količina trošenja energije na samom stageu je neopisiva. Mozak doslovno gori jer si svjestan da si sam, da imaš samo taj mikrofon i ništa drugo i da sat i pol do 2 treba držati ljudima koncentraciju. Ako zapne, neće te spasiti prateći vokali ili neki instrument. Moja žena kaže da sam neupotrebljiv kad siđem s pozornice. Nakon Doma sportova, moj PR tim me doslovno primio za ruku i vodio prema backstageu jer ja nisam bio “prisutan”. I dalje vrtim jesam li sve rekao, je li reakcija bila kakvu sam htio, jesu li sva 3 bisa bila na istoj razini. Mozak gori.

Ali moj burnout nije dolazio od čistog stand-upa. Ja sam ga doživio od svih poslova kojima se bavim jer sam u jednom trenutku mislio da moram ugrabiti baš svaku priliku. Nakon toga sam se posložio i nevjerojatno da u ovoj godini koja nam je svima preteška, ja nikad nisam bio smireniji, sretniji i zadovoljniji. Sve izazove dočekao sam “spreman”.

Tko vam je najveća podrška u životu?

Moja Korana. Najveća!

Foto: Instagram

Mnoge je oduševio video u kojem zaručnici Korani radite frizuru. Što je najromantičnije što ste za nju napravili i jeste li uopće romantična osoba?

Onaj lockdown je iz mene izvukao skrivene talente.

Ja sam sretan čovjek jer sam našao ženu s kojim sam stvorio svoj svijet. Mi smo tim, ma što god da nam se događalo, a svašta nam se događalo u ovih 8 godina, i nikad nismo odustali jedan od drugog. Pitate li nju što joj je romantično, ona će izvući neku sitnicu koja je njoj u tom trenu značila više od ičeg, tako da ne bih nešto izdvajao iz svega što smo jedan drugom priuštili u ovoj vezi. Eventualno bih možda spomenuo jednu situaciju kojoj sam se jako veselio jer sam uspio u tome da to ostane iznenađenje za nju, jer se inače uvijek izlajem. Za jednu od naših godišnjica rekao sam joj ujutro da se obuče jer idemo u restoran proslaviti. Sjeli smo u auto i odveo sam je u Sloveniju u restoran Hiša Franko na predivan ručak. Ona se smješkala cijelim putem iako je taj “idemo u restoran” trajao gotovo 3 sata.

Jeste li razmišljali o životu nakon pandemije? Što ćete prvo napraviti kad proglase kraj?

Organizirati stand-up turneju.