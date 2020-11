Marta Šimić Mrzlečki pokazala kako uživa sa sinom, kolegi zasmetao jedan detalj

Voditeljica Dnevnika HRT-a Marta Šimić Mrzlečki već godinama živi na relaciji Bjelovar-Zagreb. Rođena Pitomčanka već je skoro 20 godina u braku s bivšim nogometašem a današnjim trenerom Alenom Mrzlečkim, s kojim ima sedmogodišnjeg sina Adama. Adam je krenuo u prvi razred osnovne škole, a Marta je pokazala kako se njih dvoje svakodnevno voze na biciklu. Na fotografiji nasmiješeni mama i sin poziraju na biciklima, a oko njih je puno lišća. To je primijetio i novinar te glasnogovornik HDZ-a Zoltan Kabok, koji joj je napisao: "Nitko ne kupi lišće u jesen".

Foto: Instagram

- Tako ti je to u Bjelovaru, odgovorila mu je Marta. Voditeljica je u nedavnom intervjuu za Večernji list pričala o novom Dnevniku, ali i o obitelji.

- Alen i ja zajedno smo odrasli, evo u prosincu slavimo 20 godina braka, proslavit ćemo u istom krugu ljudi koji su bili s nama kad smo se vjenčali – bilo nas je 30-ak, to je najuža obitelj, oni koji su uvijek tu i koji su najbitniji. Neki od njih, bake i djedovi, nažalost više nisu s nama, no ako zbrojimo svu djecu, ipak nas je više, tako da imamo razloga za slavlje. U šali znam reći da ćemo, ako ovako nastavimo, dogurati do zlatnog pira pa će nas snimiti za neku od naših emisija. A kućanske poslove uglavnom obavljam ja – da nisam novinarka, bila bih kućanica, ovako nastojim balansirati ta dva posla.

Adam je rano počeo trenirati nogomet, što i nije čudno s obzirom na to da je praktički odrastao na bjelovarskom stadionu. Alen je tamo trener pa, kada bih ja radila, on bi bio s njim, a tako je i danas. Uz kadete, sada trenira i njegovu ekipu tako da su obojica stalno na stadionu. Smiješni su kada dođu doma pa mi Adam priča što je trener rekao, naime, nikada mu ne kaže tata, nego trener, kazala je Marta.