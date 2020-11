RTL-ova voditeljica ostala sama u studiju: 'Sada je najvažnije da Ivan bude dobro i zdravo'

Jelena Pajić, voditeljica informativne emisije RTL Danas, u nedjelju je prvi put sama ušla u televizijski studio u Krapinskoj 45, ali i domove mnogobrojnih gledatelja.

Njezin kolega Ivan Vrdoljak, s kojim protekle dvije godine gledatelje upoznaje sa svim najrelevantnijim informacijama iz zemlje i svijeta završio je u samoizolaciji, a zbog novonastale situacije Jelena je prisiljena središnju informativnu emisiju voditi bez svog voditeljskog partnera.

– Bilo mi je žao čuti da je Ivan u samoizolaciji – definitivno je lakše i zanimljivije uz njega. Ipak podijelimo poslove, a i iskusniji je u informativi od mene. Ali izuzev toga, posao je posao. Nije bilo treme. Drago mi je da sam i ovo isprobala, mislim da je to dobra vježba – kaže Jelena i napominje kako u ovakvim situacijama zdravlje ipak mora biti na prvom mjestu. – Sada je najvažnije da Ivan bude dobro i zdravo – dodaje Pajić.

Foto: RTL

Iako kaže kako je uvijek najteže i najnezahvalnije ocjenjivati samog sebe, zadovoljna je kako se snašla u novim okolnostima. – Svi kolege – i ispred i iza kamere, kao i uvijek, dali su sve od sebe da naprave odličan posao, prilagodili smo određene elemente emisije novonastaloj situaciji i mislim da je sve ispalo kako treba – skromno kaže voditeljica koja je, sudeći prema komentarima gledatelja, odradila odličan posao.

Komplimente su joj uputili i putem društvenih mreža na kojima su neki istaknuli kako je upravo Jelena uz kolegicu Anu Brdarić Boljat jedna od najsimpatičnijih voditeljica. "Draga, lijepa, jednostavna, elokventna voditeljica, britka i sposobna. Može ona bez problema sama voditi emisiju", poručili su joj u komentarima na službenom Instagram profilu emisije RTL Danas, a riječi hvale ubrzo su došle i do Jelene. – Čula sam da je bilo dobrih komentara. Mislim da gledateljima i nije toliko važno koliko je nas na ekranu u emisiji – točna i provjerena informacija, najvažnije dnevne vijesti i događanja, vizualno zanimljivo i atraktivno – vjerujem da je to ono što traže – ističe voditeljica koja nam je otkrila i koliko ovaj drugi val pandemije utječe na njezin život. – Ne mogu reći da strahujem, ali jednako tako nije mi svejedno vidjeti sve te visoke brojke zaraženih i preminulih. Moja se svakodnevica nije puno promijenila, jedino što se ipak rjeđe odlučujem popiti piće negdje u kafiću, a koncerata ionako nema. Naviše žalim zbog plesnjaka salse kojih već mjesecima nema. Ali tako je kako je. Bit će još slađe kad se vrate – govori Pajić.

Iako, srećom, sama još uvijek izmiče virusu, kaže kako u obitelji ima nekoliko zaraženih članova. – Sad već idu nabolje pa se nadam da je to sad to. Nije bilo lako iz dana u dan pratiti kako im nije dobro i kako se muče. Nisam ih dugo vidjela, vrlo vjerojatno i neću još neko vrijeme dok ne budemo sigurni da su sasvim dobro. U cijeloj ovoj situaciji me najviše brine ne samo fizičko već i mentalno stanje ljudi. Imam dojam da mnogi već pucaju po šavovima – zaključuje Jelena Pajić.

Foto: RTL