Isplivala prva snimka trudničkog trbuščića Lane Jurčević!

Glazbenica i Influencerica Lana Jurčević (38) otkrila je lijepe vijesti! Naime, Lana je na društvenoj mreži Instagram objavila video u kojem je pokazala kako je sa svojim partnerom Filipom Kratofilom podijelila vijesti da je trudna. Lana je snimila kratki video u kojem je pokazala kako plače od sreće te pozitivan test na trudnoću.

Nakon toga se povukla s društvenih mreža, a sada je na Instagram profilu njenog brenda La Piel objavljen video koji je nastao prije više od mjesec dana, a na kojoj se vidi njen trbuščić koji ona mazi.

'ČESTITAMO SVIM BUDUĆIM MAMICAMA pa tako i našoj Lani koja je ovo snimila prije svog koncerta i taman pred izlazak na stage, prije nešto više mjesec dana ! Želimo vam da vam sve prođe što bolje, sa što manje problema i u što većem blagostanju! Ako i bude nekih prepreka, znajte da niste same i ne dajte da vas vjera u pozitivno napusti…', stoji uz objavu. Lana je na svom Instagramu podijelila fotke u toj kombinaciji, no tada nitko nije znao da je trudna.

Glazbenica je potom podijelila i nekoliko snimaka s partnerom nastalih u trenutku kada mu je otkrila da će postati roditelji. Podijelila je i snimke na kojima se njih dvoje grle, a u opisu je dodala i emotikon dječje bočice. Dodala je i datum 16. ožujka 2023. godine, što je vjerojatno dan kada je videozapis nastao, odnosno kada je saznala da je trudna.

U komentarima su joj čestitali brojni poznati i njezini obožavatelji. "Čestitke", "Neka je sa srećom", pisali su te ostavili mnoštvo srca.

Inače, Lana i Filip rijetko se zajedno pojavljuju u javnosti, a zajedno su šest godina.

- On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo naše slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna nego onu kakva je u četiri zida - objasnila je jednom prilikom.

A jednom prilikom Lana je otkrila i kako njezin dragi ne voli medijsku pažnju. Lana ponekad na društvenim mrežama podijeli neku njihovu zajedničku fotografiju, a tako smo imali priliku vidjeti ih kako zajedno putuju i odmaraju. Zajedno su se pojavili na vjenčanju košarkaša Ivice Zupca i njegove Kristine prije dvije godine, a i onda je Lana podijelila fotografije s Kratofilom.

Filip i Lana surađuju i poslovno. Naime, on joj vodi financije u njezinom poslovnom carstvu.

- On ima kliker za stvari prema kojima ja nemam puno afiniteta, a i obrnuto. Zato smo i dogurali tu gdje jesmo. U svakom normalnom odnosu ima uspona i padova, samo dosad nijedan pad nije bio toliko velik ni poguban. Na sve što smo zajedno napravili i izgradili gledam baš s ponosom - rekla je Lana za Story jednom prilikom o njihovom odnosu.

Dodajmo i da je Lana o temi majčinstva progovorila nekoliko puta. Jednom je tako svoje misli podijelila i na svom Instagram profilu.

- Što sam starija sam svjesnija da postoji dobar razlog zašto nisam do sada imala dijete... da je moja podsvijest možda to negdje blokirala i odugovlačila... za mene je toliko velika stvar, s toliko odgovornosti, toliko pretpripreme... Želim biti najbolja verzija sebe, želim u smeće baciti svoj ego, očekivanja, doživljavanje tog bića kao projekta kao što to nažalost mnogi rade. Ne želim projektirati svoje ambicije, želje, neispunjene stvari, nego njegovati njegovu autentičnost, pomoći mu u njegovom putu. Uglavnom, jako dugačka i duboka tema koja me oduvijek jako zanimala - napisala je tada.

