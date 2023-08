Znate li što voditelji RTL-a Danas rade kada su na televiziji reklame? Objavljena snimka koja to otkriva

Da vođenje vijesti uživo nikada nije lako znaju svi televizijski voditelji, a itekako je stresno računati minute i sekunde između reklama koje prolaze, a tijekom kojih voditelji čekaju njihov "povratak" u studio.

Neki se zato odluče reklame iskoristiti za malo opuštanja, a kako to izgleda pokazali su RTL-ovi voditelji Tomislav Jelinčić i Ivana Brkić Tomljenović. U videu koji je objavljen na službenoj Instagram stranici RTL-ovog portala Danas.hr Jelinčić je upitao kolegicu zna li što je glazbenik Marko Perković Thompson odgovorio kada su ga pitali kako komentira to da je jedan od najvećih hrvatskih zvijezda. Brkić Tomljenović mu je odgovorila kako joj je to već jednom ispričao, ali je zaboravila.

I prije nego što je voditelj mogao odgovoriti natrag, producenti su ih prekinuli i obavijestili da je "pauza" gotova te da se uskoro vraćaju u eter.

Video je objavljen prije tjedan dana, a već je pogledan preko 300.00 ljudi.

Podsjetimo, i RTL-ova reporterka Ivana Ivanda Rožić na društvenim mrežama dijeli zanimljive trenutke s terena, pa je tako nedavno pokazala situaciju kada je trebala snimiti kratki teaser za svoj prilog u kojemu je zavirila u unutrašnjost kanadera u Zrakoplovnom-tehničkom centru.

Kako to često radi, pokazala je i smiješne situacije kada ne pođe baš sve po planu pa se tako u njezinom videu na TikToku vidi da je nekoliko puta pogriješila najavu pa se morala vraćati iznova.

- Kad urednik kaže, snimi kratki teaser - napisala je pored videa.

