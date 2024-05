Inženjer strojarstva odustao na posljednjem pitanju i napustio 'Joker' s 2.000 eura

Natjecatelj iz Ivanić-Grada, Matej Paranos (30), inženjer strojarstva, u uzbudljivom kvizu ''Joker'' osvojio je 2.000 eura. Nije želio riskirati na posljednjem pitanju, pa je s 5.000, pao na niži iznos. Pokazalo se da je bila dobra odluka da odustane, jer da je odgovarao na pitanje, odabrao bi pogrešan odgovor, pa bi u tom slučaju osvojio i znatno manje novca. Kako se zove staro arapsko pismo, korišteno za ispisivanje najstarijih rukopisa Kurana na pergamentu, ali i za arhitektonsku dekoraciju? A) kufsko pismo B) arapsko pismo C) karačko pismo D) tafilačko pismo Matej bi se odlučio za odgovor B, a točan je zapravo A) kufsko pismo.

Odlično su mu išla prva pitanja, među kojima je bilo i: Iza kojeg se umjetničkog imena krije reper pravog imena i prezimena Marin Ivanović? A) Grše B) Target C) Nered D) Stoka. Matej se bez oklijevanja odlučio za odgovor D) Stoka, koji je i bio točan. Sjajno mu je išlo i na sportskom pitanju: Tko je proglašen za najboljeg vratara na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2014. godine u Brazilu? A) David De Gea B) Manuel Neuer C) Keylor Navas D) Sergio Romero Tu je točan odgovor bio B) Manuel Neuer. Tri je jokera potrošio na pitanje o preteči Googlea: Larry Page i Sergey Brin, još kao studenti stvorili su svoj prvi pretraživač, preteču Googlea. Kako su ga nazvali? A) AskJeeves B) BackRub C) DuckDuckGo D) GoFindSomething Koristeći jokere ostao mu je odgovor B) BackRub. Na kraju je došao do iznosa od 5.000 eura, što je korak do najvećeg mogućeg iznosa koji se može osvojiti u ''Jokeru''. Međutim, odustao je na zadnjem pitanju i pao na novčanoj ljestvici te kući ponio 2.000 eura.

