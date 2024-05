Baby Lasagna upao je na Doru nakon što je ona odustala, a evo što je podijelila: 'Ovo nije slučajno'

Nakon što je Baby Lasagna prošao u finale Eurovizije, na Instagramu se javila i naša pjevačica Zsa Zsa. Upravo zbog toga što je ona odustala, Lasagna je dobio svoju priliku predstaviti se na Dori. Do tog trenutka Marko Purišić iz Umaga bio je samo rezerva. Zsa Zsa je napisala kako vjeruje da je ova subota tek početak, te da je Marko rođen za to i da je ljubomorna na cijeli tim koji ovaj glazbenik ima.

- Nova verzija uzrečice "when life gives u lemons..."(hr. kada ti život da limune) je "when life gives u minced meat ili tomatoes, give it to Baby, he'll make lasagna - and f***ing EVERYONE loves Baby's Lasagna!(hr. kada ti život da mljeveno meso ili rajčice dajte ih Babyju, on će napraviti lazanje, a je*** svi vole Babyjeve lazanje) - započela je Zsa Zsa i nastavila:

- Ovo nije slučajno... ovo je zapisano negdje u zvijezdama...Ovo se očito MORALO dogoditi. Još je nevjerojatnije iz moje perspektive jer znam koliko se situacija moralo posložiti, da vam bar mogu to nekako opisati, ali mimo toga, Marko, to sto si bio rezerva je trebalo baš tako biti! Ima li bolje priče od tog? FILMSKI! To je samo dokaz da kad je nekome nešto suđeno - naći će put! + trud i rad uz to, koji je vidljiv iz svemira - NEMA GRANICE.

Obratila se i direktno Baby Lasagni.

- Ja vjerujem da je i ova subota zapravo tek početak, rođen si za to, svi to vidimo!! (ako ćeš uopće i vidjet ovo u hrpi svega, čuli smo se kad si imao manje od 1000 followera, sad si prešao 100 000. P.S. Ljubomorna sam i na cijeli tim koji imaš! Sve redom mladi, maštoviti, sposobni i bez kreativnih okova i kompromisa koje svi po putu inače vole forsirati. wow, šešir do poda! - dodala je pjevačica koja je podijelila video Lasagne s Eurovizije.

Pratiteljima je poručila da trebaju gledati finale u subotu.

- A vi ljudi, budite prezentni u subotu jer pred nama se upravo ispisuje povijest o kojoj će se pričati desetljećima! Ko izda - pi**a

Glazbenik Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, oglasio se na Instagramu. Marko je gledao snimke svog nastupa iz prve polufinalne večeri pa se obratio direktno svojim fanovima. Poručio je kako mu je ostvarenje snova bio trenutak kada je vidio da cijela Arena Malmö pleše i pjeva s njim u isti glas.

"Sjećam se kad sam pisao Rim Tim Tagi Dim u svojoj maloj sobi. Nisam mogao ni zamisliti da će se ovo dogoditi. Još uvijek imam osjećaj kao da je ovo nečiji tuđi život. Hvala vam za ovaj trenutak, ovo je bilo ostvarenje snova. Zauvijek hvala", napisao je Purišić na Engleskom. Trenutačno ga na društvenoj mreži Instagram prati više od 100.000 ljudi.

Inače, na eurovizijskim kladionicama šanse za pobjedu našeg predstavnika Baby Lasagne porasle su na 41 posto. Njegova najveća konkurencija, predstavnik Švicarske Nemo sada ima 18 posto šansi za pobjedu. Predstavnice Ukrajine koje su u utorak osigurale prolaz u finale na trećem su mjestu na kladionicama i njihove šanse iznose osam posto, dok je predstavnica Italije Angelina Mango pala na peto mjesto i sada ima šest posto šansi. Prešišala ju je Irska koju predstavlja Bambie Thug, nebinarna osoba s jednim od najšokantnijih nastupa ove Eurovizije. Baby Lasagna je nakon prolaska u polufinale na konferenciji za medije, održanoj nakon prve polufinalne večeri, rekao kako se ne opterećuje kladionicama.

- Osjećam se isto kao i prije nego što su Nemo stigli na vrh. To su samo brojke, i kako bi Kobe rekao: 'Posao nije gotov'. Još nije gotovo - skroman kao i uvijek je bio Baby Lasagna. Novinari su mu prenijeli i kako je cijela Hrvatska sada u euforiji te kako društvene mreže gore od pohvala i komentara nakon njegovog prolaska u finale, a Baby Lasagna se na konferenciji osvrnuo na svoj nastup na eurovizijskoj pozornici i rekao je kako je bio zadovoljan. Nama je u utorak rekao:

- Jako sam sretan što smo se svidjeli publici i što smo osigurali prolazak u finale. Nastup na velikoj pozornici i pred prepunom Arenom novo je iskustvo koje ću sigurno pamtiti. Iskreno jedva čekam ponoviti nastup u subotu, u finalu. Hvala svima na podršci! - rekao nam je Marko Purišić.

Nakon njegovog nastupa društvene mreže su se užarile od komentara i svi ga ističu kao pobjednika, ali Marko se ne zanosi time i smireno čeka svoj nastup u finalu koje će se održati ove subote. S njim će u finalu biti i naši susjedi Slovenija i Srbija te Portugal, Ukrajina, Litva, Finska, Cipar, Irska i Luksemburg. Danas u 21 sat se održava i druga polufinalna večer nakon koje ćemo saznati deset ostalih finalista.

