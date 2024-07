Influencerica objavila hit video i Maji Šuput poručila da joj se javi! 'Čuvat ću Blooma i putovati s vama'

Da vas netko pita tko bi bili na jedan dan, što biste vi rekli? Ja bih bila Bloom, dijete od Maje Šuput i Nenada Tatarinova. A zašto? Pod broj jedan, dijete si i boli te briga za sve. Drugo, putuješ svaka tri dana i na drugom kraju svijeta si. Znači, taj mali je proputovao onoliko koliko mi nećemo tijekom cijelog života. Treća stvar, mater ti je Maja Šuput, legenda i hodajući biznis. Znači, imate para i top vam je. Tako da, Majo, ja volim djecu, i mogu ići svugdje s vama te čuvati Blooma, putovati, dobro je meni, a dobro je i vama... Majo, nazovi me, već kad nisam bila pozvana na Bloomov rođendan - na društvenoj mreži TikTok u videu kazala je influencerica Ana Peran koja zanimljivim i smiješnim videima uveseljava publiku.

"Pre random, ali so real", "Anu za dadilju!", samo su neki od komentara ispod videa, a čak su pojedini i tagirali Maju Šuput kako bi vidjela ovaj urnebesan video. Podsjetimo, jedna od najpopularnijih glazbenica Maja Šuput ima trogodišnjeg sinčića Blooma sa suprugom poduzetnikom Nenadom Tatarinovim, a da je maleni Bloom prikupio velike simpatije publike dokazuje i ovaj video.

- Kao javna osoba navikla sam na interes javnosti. Nekada me neke stvari začude, ali u većini slučajeva mi je sve više-manje normalno. Interes za supruga, dijete i još štošta. Ljudima sam otvorila vrata, pustila ih u svoj dom, a meni je potpuno jasno da im je to zanimljivo. Ne mislim da trebam nekome biti zanimljiva, ali kada je u pitanju poznata osoba, onda je život pod povećalom javnosti. Bloom je dobio status poznate bebe, a ne mogu reći da me to čudi jer je od prvog dana u medijima i na mojim fotografijama. No možda nisam baš očekivala da će me ljudi gdje god dođemo pitati gdje je Bloom. Više me i ne pitaju kako sam ja. Je li takva situacija i kod drugih mama, to stvarno ne znam. Možda sam se više šokirala što mi ljudi prilaze i govore da me prate na Instagramu zbog sina ili kada kažu da su njegovi obožavatelji. To nikako nisam očekivala... Na kraju, drago mi je što se on sviđa ljudima jer očito ima karizmu i širi pozitivnu energiju zato što je veseljak. Voljela bih da kao osoba takav i ostane, a to je ono što i ja imam. Voljela bih to naposljetku prenijeti na njega. - kazala je svojevremeno Maja Šuput u razgovoru za časopis Story.

