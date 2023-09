Influenceri Ismael i Martina iz Superpara zaručili se na Baliju: 'Ovo sam planirao dva mjeseca'

Influenceri Ismael Hadžić (24) i Martina Filić (21) koje smo gledali u prošloj sezoni RTL-ova showa 'Superpar' odlučili su svoj odnos podići na višu razinu. Naime, Ismael je zaprosio svoju voljenu Martinu, a zarukama se pohvalio na društvenim mrežama.

- Pa evo, upravo zaručeni - napisao je influencer uz video koji prikazuje trenutak kada je sasvim iznenada kleknuo pred svoju novopečenu zaručnicu. Par se trenutno nalazi na Baliju, a ovaj će odmor definitivno pamtiti zauvijek.

Nešto kasnije objavio je i nekoliko zajedničkih fotografija i otkrio detalje zaruka. - Evo nekoliko riječi od mene na ovaj ogromni trenutak u životu. Ova cura (moja zaručnica!) je osoba koja cijeni, poštuje i voli. Zaslužili smo srca jedno drugog ❤️

Još prije 2 mjeseca sam ja sve ovo isplanirao i naručio dijamantni prsten koji je napravljen upravo onako kako sam htio i znao da će joj se svidjeti. Kako ću, gdje ću? Šta ću reći? Kako ću to zabilježiti? To su samo neka pitanja koja su mi ta dva mjeseca prolazila kroz glavu. Sve sam uspio iskemijati i započeo sam našu novu stepenicu ljubavi! 🌴🤍 Glavno pitanje : "Kaš' se žent'?" Sjašite 😂🤍 - napisao je šaljivo Ismael.

Ismaela na TikToku prati više od 900.000 ljudi, a tijekom sudjelovanja u Superparu otkrio je i koliko zarađuje od društvenih mreža. Ismael je otkrio kako na početku nije odustajao od svoje nakane da postane influencer i zarađuje od toga, te da prve dvije godine nije vidio nikakav profit. Konkretan novac je počeo zarađivati tek nakon što je skupio pola milijuna pratitelja. - Nisam odustajao, svaki dan sam snimao i objavljivao. Bez obzira što nisam gotovo ništa zarađivao u prve dvije godine. Tek nakon pola milijuna pratitelja. Tek tada sam počeo zarađivati konkretan novac - rekao je Hodžić.

Rekao je i koliko je tada uspio zaraditi od svojih humorističnih videozapisa. - Barem jedna prosječna plaća mjesečno - otkrio je.

Njegova partnerica otkrila je da račune plaćaju zajedno, ali da on više zarađuje pa zbog toga može više i dati. - Zajedno živimo i zajedno plaćamo sve, on više zarađuje pa može i dati više, ali gledamo da to bude fer - komentirala je.

Ismael je rekao kako može on sve plaćati, ali da ne želi da to njegovoj partnerici pređe u naviku, već da zbog toga mora još jače raditi. - Sposoban sam i sam sve to plaćati, ali ja želim da si ona stvori naviku i da nju to stisne te da ona mora još jače raditi. Samo zbog toga.

