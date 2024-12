Ilona i Ivica nakon zaruka su donijeli odluku kako će se čuvati do braka: To čuvamo za prvu bračnu noć

U ovoj sezoni showa "Ljubav je na selu" već su pale zaruke i to na koncertu Nede Ukraden kada je Ivica zaprosio Ilonu. Jutro nakon prosidbe, Ivica nije mogao sakriti sreću pa je odmah pojurio probuditi svoju Ilonu, no njoj se nije izlazilo iz kreveta. „Ne osjećam se najbolje, evo iskreno. Ja uopće nisam ni odgovorila na njegovo pitanje, nisam rekla ni da ni ne, samo sam se našla s prstenom na ruci“, priznala je kako su se stvari ipak malo prebrzo odvile. „Bila je šokirana, ali prsten je na ruci, nije ga odbila“, optimističan je bio farmer. Ivana je bila uvjerena da je to prava ljubav, a obećali su joj i da će biti kuma.

Nakon zaruka Ilona i Ivica su vodili razgovor s Klarom i Ivanom, a Ilona je otkrila da nije spavala s farmerom jer smatra da to nije prikladno. "Mislim da nije pristojno uopće da spavamo zajedno kad su druge osobe u kući". Pa ako su zaruke, nije prva bračna noć", komentirala je Ilona, piše RTL i dodala: "To čuvamo za prvu bračnu noć". Njezin zaručnik se složio, a Klara im je rekla kako to i nije baš pametna ideja. "Meni je pametno prije testirati", rekla je Klara i sve nasmijala. Ivica je očaran Ilonom otkad je doznao da je ona njegova zlatna djevojka u showu "Ljubav je na selu" i stalno joj priređuje iznenađenja. Prvo joj je na izbacivanju poklonio narukvicu, a onda joj je ispisao ime u cvijeću.

- Narukvica je prekrasna, ali sam se iskreno pribojala da nije slučajno prsten. Što se tiče Amre koju je prvu izbacio, mislim da je donio jako dobru odluku - rekla je tada Ilona. Podsjetimo, Ilona u showu nije najbolje reagirala na poklon. "Zašto mi to radiš? Ne znam reagirati na šokove, hvala“ upitala je Ilona kojoj je ovolika doza romantike bila previše, no farmer se nije dao pokolebati. U intervju koji je nakon prosidbe dao za RTL ispričao je kako mu se Ilona jako svidjela i nije vidio razloga zašto čekati s prosidbom. - Činilo mi se to kao dobra ideja. Prosidba nije mala stvar i smatram da mora biti jako posebna. Romantičnije je kad se prosi na koncertu i pred toliko ljudi. Zahvalan sam Nedi Ukraden puno mi je pomogla. Sve je lijepo ispalo - zadovoljno jenakon zaruka ispričao Ivica.