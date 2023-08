Ida Prester progovorila o osjetljivoj temi: 'Udarite li koji put svoje dijete?'

Voditeljica i glazbenica Ida Prester (44) često s pratiteljima dijeli svoja razmišljanja, a posljednje koje je podijelila svojevrsna je tabu tema u društvu. Naime, Ida osvrnula na važnu temu u vezi roditeljstva.

"Udarite li koji put svoje dijete? Ovo je tabu tema na našim prostorima, premalo se piše i razmišlja o tome. Koji put se triska/šamar/šiba smatra dijelom ‘tradicije’. I nas su lupali, pa šta nam fali? Jako je teško biti roditelj, često plešemo po rubu živaca. I ja sam mislila da ću biti kul mama čarobnica, a postala sam dosadna mama smaračica. Ali što dijete uči iz udarca svog roditelja?", započela je pa objasnila:

"1. da je nasilje normalno i da je to legitimna forma odnosa. Takav odnos će i samo ponavljati u svom okruženju sa slabijima od sebe.

2. da veći i jači imaju pravo na nasilje. Pognut će glavu pred svakim tko je fizički jači ili hijerarhijski na višoj poziciji.

3. da je nezaštićeno. Roditelji i dom znače sigurnost svakom djetetu. Nasiljem gubi svoj "safe place".

4. da nije dovoljno vrijedno. I najvažnije, djeca koju tučemo nikada nas neće prestati voljeti. Oni nas vole beskonačno i bezuvjetno. Ali će manje voljeti SEBE. I to je ono najpogubnije. Želimo li to svom djetetu? Probajmo bolje", napisala je u objavi koju možete pogledati OVDJE.

"Bravo što pričaš o ovoliko važnoj temi!", "Udariti dijete je poraz za roditelja. End of story.", "Bravo Ida", "Potpisujem od početka do kraja", samo su neki od komentara pratitelja kojima se svidjela objava.

Inače, Ida često progovara o važnim temama i onima koje su trenutno aktualne u društvu pa se tako nedavno dotaknula i "ostavljanja" djece baki i djedu.

"Dječica predana didi i baki. Sljedećih mjesec dana su na moru zajedno, mama i tata šljakaju na kopnu. Dolazit ćemo tu i tamo, ali baza nam je sjever. Nedavno su bile javne polemike oko toga trebaju li djeca ostajat preko ljeta s didama i bakama bez roditelja. Moj odgovor je: kamo sreće da svi imaju tu privilegiju. Moji su još zdravi, vitalni i vesele se. Odrastanje uz njih je bogatstvo. A mi ćemo već naći načina da im se odužimo", napisala je na Instagramu Ida i podsjetila na raspravu koja je bila aktualna nakon završetka školske godine vezano za to je li u redu ostavljati cijelo ljeto djecu na brigu bakama i djedama. U komentarima su joj se javile pratiteljice i napisale kako ne vide ništa loše u tome.

