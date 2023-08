HRT je pokazao kako se prijenosu jedne tradicionalne viteške igre može pristupiti suvremeno, moderno i sportski

308. Sinjska Alka - HRT2 (četiri ruže)

Prvi vikend u kolovozu tradicionalno je bio rezerviran za Sinjsku alku te je, sukladno tome, i ovo 308. izdanje najpoznatijeg viteškog konjičkog natjecanja u Hrvatskoj imalo već uobičajeni izravni prijenos na drugom programu HRT-a. A kada je o televizijskom pristupu ovom natjecanju riječ, napisat ću jednu opservaciju koja će na prvu možda zvučati pomalo bizarno: sam prijenos na stranu, ali treba reći da Alka ima fenomenalnu uvodnu špicu! Možda zvuči banalno, ali zapitajmo se je li HRT mogao slovima nalik onima iz Painta iz vremena Windowsa 98 napisati “308. Sinjska Alka” i uz taj natpis pustiti 5 sekundi neke glazbene podloge koje podsjeća na zvuk alarma u 6 ujutro? Mogao je. Ali nije. I to puno pokazuje o odnosu prema Alci i koliko je ona važna i to treba pohvaliti. Jer kada gledaš tu uvodnu špicu oko koje se netko očito potrudio, kada vidiš te konjanike u dramatičnom trku, željeznu alku u plamenu, a sve uz dinamičnu glazbu, atmosfera točno podsjeća na uvodne špice svjetskog nogometnog prvenstva ili završnicu Lige prvaka. Samo što na kraju trofej ne diže Luka Modrić, već je slavodobitnik Ivo Zorica. I to je genijalno! Jer se ovakvim pristupom pokazuje da se i prijenosu jedne tradicionalne viteške igre iz 18. stoljeća može pristupiti suvremeno, moderno i sportski. Treba ovdje pohvaliti i komentatore, Stjepana Baloga i Borisa Jelavića koji su još dodatno pridonijeli osjećaju da na malim ekranima uistinu gledamo važno svjetsko natjecanje kojim se treba ponositi.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Njezina strana priče - HRT1 (pet ruža)

Još jedan važan prijenos uživo odradio je HRT dan ranije, ovaj put na Prvom programu, a radi se o Danu pobjede i domovinske zahvalnosti. Riječ je o puno većem izazovu jer je jedan politički događaj i još dok vani lije kao iz kabla puno teže učiniti vizualno atraktivnim od Alke, no i ovdje je odrađen dobar posao. Ipak, u ovoj bih se kritici ipak osvrnula na kasniji program osmišljen u povodu Oluje. U subotu je navečer HRT, naime, prikazao dokumentarni film “Njezina strana priča” i treba reći da je to jedan od najboljih sadržaja ove tematike prikazan u zadnje vrijeme na malim ekranima. Ako se itko pita ima li se još nešto novo za ispričati o Domovinskom ratu, neka pogleda ovu priču koja prati medicinsku sestru Dušku koja je zajedno s pripadnicima Specijalne policije prošla Velebitsku bojišnicu. Također, tu su i priče supruga, majki, sestre i zaručnice hrvatskih branitelja i njihova perspektiva kako su kao žene doživjele rat u kojem su neke od njih izgubile svoje najmilije. Kapa dolje ekipi koja stoji iza ideje, ali i realizacije ovog dokumentarca!

Foto: HRT

Heroji Oluje - NOVA TV (pet ruža)

Ako “Njezina strana priče” odnosi lovorike u današnjoj TV kritici u kategoriji dokumentarca ratne tematike, onda treba izdvojiti i TV prilog novinarske Ivane Pezo Moskaljov kao jedan od najboljih te tematike. Priča o Dragutinu Krsniku, bivšem pripadniku 1. gardijske brigade Tigrovi, te Ivici Ivandiću, umirovljenom pilotu HRZ-a, emitirana je u sklopu specijala Nove TV “Heroji Oluje” kao dio središnjeg Dnevnika, a ideja je bila da o Domovinskom ratu osobno progovore oni koji su Hrvatsku branili. Cijeli je projekt ispao u konačnici toliko emotivan, ali u isto vrijeme i poučan da pomalo osobno mogu zaključiti da sam, kao netko tko je u vrijeme rata bio beba, o Oluji više saznala u 5 minuta ovog priloga iz riječi dvojice branitelja, nego iz većine udžbenika.

Foto: Nova TV

Zabranjena ljubav - RTL 2 (pet kaktusa)

Da bez sumnje uvijek može gore pokazuje ova situacija: ako okrenete na Novu TV, vidite da se prikazuje “Larin izbor” i pomislite da ne može nemaštovitije, uzmite daljinski i okrenite na RTL 2, jer tamo je - “Zabranjena ljubav”. Treba li ovu situaciju uopće komentirati ili kritiku jednostavno možemo privesti kraju uz zaključak da naše televizije mogu biti i inovativne, i moderne, i emotivne i poučne kada to žele, ali očito to nije slučaj kada govorimo o zabavnom sadržaju. Jer kako inače objasniti da se na zavidnoj razini i veoma moderno može prenositi viteška igra iz 18. stoljeća te da se može oduševiti sadržajem o Oluji čija je 28. obljetnica upravo obilježena, ali najbolje što od zabavnog sadržaja što se nudi u kolovozu 2023. na "zabavnom programu" RTL-a su "Zabranjena ljubav", "Krim tim 2", "Sudnica" i "Krv nije voda". Možda ipak ne može gore…

Foto: Promo

