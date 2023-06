Hrvoje iz 'Ljubav je na selu' u showu nije pronašao ljubav, a sad se zaručio nakon dva mjeseca veze

Farmer Hrvoje Špoljarac sudjelovao je u 15. sezoni showa "Ljubav je na selu" i tada su se za njegovu naklonost borile Suzana, Dragana i Marina. Na kraju je 34-godišnji Hrvoje na romantično putovanje poveo Marinu, ali njihova ljubavna priča nije imala sretan kraj jer je njegova odabranica priznala kako voli drugoga. Ljubavna sreća kasnije je ipak pokucala na vrata ovog simpatičnog farmera i prije mjesec dana se zaručio i to nakon dva mjeseca veze.

- Svoju Samanthu sam zaručio prije mjesec dana. Zbog nje sam se preselio u Dubrovnik, a tamo smo se i upoznali preko zajedničkih prijatelja. Od prvog trenutka sam znao da je to to i nisam dugo čekao do zaruka. Nadam se da je ona ljubav mog života. A svadba? Ne razmišljamo još o tome. Prvo treba izdržati ljeto. Sad zajedno radimo u jednom dubrovačkom hotelu. Prekrasno nam je - ispričao je Hrvoje za RTL i dodao kako je to bila ljubav na prvi pogled. Odlučio je malo uzeti predah od sela i brige o konjima i uživa u Dubrovniku odakle je njegova zaručnica te nakon što odrade sezonu planiraju se vratiti u Zagreb i živjeti zajedno.

VEZANI ČLANCI

Hrvoje je odrastao u Zagrebu, a svoje vikende u djetinjstvu provodio je na farmi kod tete u Farkaševcu gdje ima čak 22 konja, magarca, vrt s povrćem, zemlju s djetelinom i bavi se uzgojem bio gnojiva za uzgoj kalifornijskih glista. Nakon smrti oba roditelja i smrti tetina supruga, njih su se dvoje još više povezali, a velika zajednička ljubav im je briga o konjima.

Kada se prijavio u show sebe je opisao kao komunikativnu, normalnu, šaljivu i društvenu osobu i dodao je kako je ponekad i tvrdoglav. Imao je dosad dvije duže ljubavne veze, a u emisiju se odlučio prijaviti da upozna i nove ljude i tada je rekao kako bi volio da mu odabranica bude komunikativna, opuštena i otvorena i naglasio je kako prednost imaju temperamentne Dalmatinke.

VIDEO Pišek o svojem odlasku u Srbiju: Meni se to najviše zamjera. U Srbiji su inkluzivniji