Hrvatski umjetnik dobio prestižnu nagradu: 'Ovo je potvrda da radim nešto posebno i vrijedno'

Ambijentalni konceptualni album "Mysteria Mossoriana" Mateja Meštrovića, koji album potpisuje kao Matthaeus Maximus, dobitnik je dviju nagrada Global Music Silver Medal Awards (za ambijentalni album i kompozitora). Riječ je o nagradi koja prepoznaje i nagrađuje nezavisne glazbenike diljem svijeta te je "pečat izvrsnosti" međunarodne glazbene industrije. Meštrović je prije tri godine dobio i zlatnu medalju iste nagrade, za album "3 Rhapsodies for piano and orchestra".

– Svako priznanje mi je potvrda onoga što radim. Ovaj album dobio je dva priznanja i to mu daje težinu. Album je ambijentalni i konceptualni i naravno da sam bio oduševljen kad sam dobio nagradu. Ne želim zvučati neskromno, ali definitivno sam očekivao nagradu jer sam znao da radim nešto posebno i vrijedno te drukčije od svega što sam radio posljednjih desetak godina. Kada sam pristupao ovom albumu, imao sam blago opterećenje zbog albuma "Zvuci Velebita", koji je postigao enorman uspjeh u Hrvatskoj pa me i danas, poslije 15-ak godina, brojni pratitelji pitaju gdje se može preslušati – kazao nam je Meštrović. A da je itekako cijenjen u glazbenim krugovima, govore i prve recenzije.

– Matej Meštrović jedan je od rijetkih umjetnika na svijetu koji može točno uhvatiti nešto tako veličanstveno kao što je zadivljujuća planina Mosor, a istovremeno prenijeti slušatelja na vrh same planine. Matejeva sposobnost da dosegne molekularnu razinu kompozicije i precizno je izrazi na platnu nečeg tako dubokog služi da zaokupi našu znatiželju i, što je najvažnije, poziva nas na, uvijek uzlazno, putovanje do vlastitoga planinskog vrha. Matej Meštrović je umjetnik koji se javlja jednom u generaciji. Uh, kako smo sretni što možemo iskusiti njegove darove – napisao je Matthew Mayer, jedan od najpoznatijih svjetskih umjetnika new age glazbe. Inače, Meštrović je ovaj album izdao prije samo dva tjedna, a namijenjen je da bude glazbena podloga u Centru za posjetitelje "Skrivena Dalmacija".

– Ono što mi je izuzetno važno jest upravo to da konceptualno i dramaturški dobijem cjelinu, odnosno da prijelazi između brojeva budu jako prirodni, tako da se sve pretapa jedno u drugo. Istovremeno, to je naravno izazovno, ali u tome i jest dodatna čar ovog projekta. Jer, treba razmišljati na dva načina, jedan je da imamo odvojene kompozicije, a drugi, puno kompleksniji, jest da dobijem veliku cjelinu. U tom kontekstu i stvaram ovaj projekt tako da iz imaginarnog prostora malo-pomalo dolazim do "stvarnog" prostora – kazao je Meštrović i dodao da je nakon završetka komponiranja ovog albuma osjetio sreću i ushićenje.

– Suze radosnice, emocije na najjače. Energija koju ne mogu opisati riječima. Ono kada čuješ i vidiš sreću. Kada čuješ glazbu koja nosi. Glazbu koju sam stvarao u posljednje vrijeme u odsutnosti od stvarnog svijeta. Glazbu za koju znam da će doći do mnogih od vas. Ono nešto za što znaš da je iznad svega što si do sada stvorio. Što znaš da je zrelo i u čemu duboko osjećam da sam se potpuno uspio izraziti na svaki način. Kao kompozitor, kao producent, kao "glazbeni redatelj", kao sve što je potrebno da cjelina, da ta forma vodi slušatelja od početka stvaranja do velikog Finala. Ovo je doista nešto čime se ponosim. I jedva čekam da svi čujete album "Skriveni zvuci Mosora (Mysteria Mossoriana)" – rekao je Meštrović, iza kojeg je još jedna uspješna godina.

– Toliko je toga iza mene. Prije tri tjedna izašla mi je i kompozicija "Pleter", koju sam snimio s London Symphony Orchestra za Parma Recordings. Nisam mogao na bolji način zaokružiti godinu iza sebe. Bio sam kompozitor i na otvorenju Pelješkog mosta, svi znamo kako je to izgledalo i kako je bilo grandiozno. Meni nijedan uspjeh ne dopušta da se opustim, nego me strahovito potiče na daljnje projekte. Za sljedeću godinu imam jako puno planova. Pripremam vrlo velik koncert s orkestrom, zborom i gostima. Već imam ideje za novi album. Nikad ne stajem, ne mogu se opustiti i gledati serije. Umjesto toga konstantno radim. Potreba za stvaranjem kod mene je katkad jača od one da zadovoljim osnovnu ljudsku potrebu, da nešto pojedem. Često zaboravim čak i jesti, s obzirom na to koliko me stvaranje glazbe čini sretnim i ispunjenim – zaključio je Meštrović.

