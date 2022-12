Željko Bebek proslavio 77. rođendan u krugu obitelji, supruga mu čestitala emotivnom posvetom

Legendarni glazbenik Željko Bebek danas slavi 77. rođendan, a njegova supruga Ružica na Facebooku je objavila dio slavlja, kojeg je Željko proveo s obitelji, suprugom, sinom Zvonimirom i kćerkom Katarinom.

- Sretan rođendan ljubavi, napisala je Ružica pokraj fotografija. Inače, Ružica i Željko ove su godine proslavili 20. godišnjicu braka.

- Sreli smo se prije 25 godina. Taj smo datum proslavili 16. studenoga putovanjem u Pariz. Nešto prije, ove godine, slavili smo u Lisabonu 20 godina braka. Povjerenje, posvećenost i još puno toga lijepog što svakodnevno dijelimo nas veseli. Ne skidamo osmijeh s lica. Možda je to recept uspješnog braka - kazao nam je nedavno glazbenik. Ljubav prema glazbi naslijedio je i njegov sin Zvonimir koji je i član njegovog pratećeg benda.

- Zvone je sjajan, jako talentiran glazbenik i pri tome ambiciozan. Od prvog dana otkako nastupamo zajedno osvaja simpatije publike, pa i više... Vole ga, naravno, i svi glazbenici moga benda, ali i producenti u studijima - kaže ponosni otac.

Bebek će godinu završiti velikim koncertom u varaždinskoj Areni, gdje nastupa prvi put.

- Jako se radujem nastupu u Varaždinu. Bilo je sjajno to što sam nakon dvogodišnje stanke održao puno koncerata u Hrvatskoj, Europi i Kanadi. I uz sjajnu organizaciju, pripremam najljepši koncert turneje u prelijepom zdanju kao stvorenom za glazbeni spektakl. U ožujku, uoči turneje, odabrao sam set-listu za koju sam bio siguran da sadrži sve najveće hitove koje izvodim. A pjevam ih s velikim užitkom, bilo da su s početka, iz sredine karijere ili pak one najnovije, koje su još uvijek na top-listama. To je set-lista na kojoj se rijetko što mijenja. Siguran sam da sam napravio najbolji izbor, a to mi je pokazao i veliki uspjeh turneje - kazao je Bebek.

