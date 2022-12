Darko Rundek ispunio dječački san i snimio album s Jazz orkestrom HRT-a

Legendarni Darko Rundek u suradnji s Jazz orkestrom HRT-a, pod ravnanjem Mirona Hausera, predstavljaju album „Za vašu posljepodnevnu razonodu“ (Menart / HRT) koji je od danas (petak, 16.prosinac) u službenoj prodaji!

Na albumu se nalazi 12 Rundekovih pjesama snimljenih s Jazz orkestrom HRT-a, u aranžmanima Mirona Hausera, Luke Žužića i Maka Murtića. Uz Darka su se, u ulozi pjevača, našli još i Maja Rivić i Igor Pavlica.

„Suradnja s Jazz Orkestrom HRT-a bila je ostvarenje mojih dječačkih snova. U to dječačko doba, svaki dan popodne je na radiju išla emisija "Za vašu posljepodnevnu razonodu" (njen se naziv na novinskim radio-programima tako pisao). u kojoj smo slušali, snimke izvedbi najvećih svjetskih jazz big bandova i njihove suradnje s pjevačima poput Elle Fitzgerald ili Franka Sinatre... Ta se glazba neprimjetno upisala u moje unutarnje reference kada sam počeo skladati i taj je utjecaj lako prepoznati u mnogim mojim kompozicijama.“ – rekao je Darko Rundek.

Foto: Menart

Na suradnju se osvrnuo i Miron Hauser:

„Zajednički projekt Darka Rundeka i Jazz orkestra HRT-a, meni je najdraža suradnja koju sam s jazz orkestrom ostvario do sada. Kao idejni začetnik projekta, u mojoj glavi bio sam samo mali dječak koji sada ima priliku raditi projekt s umjetnikom kojeg sam, kao tinejđer slušao s društvom u pulskim ljetnim noćima, negdje uz more. Mi, kao jazz glazbenici, gotovo uvijek imamo ideje koje su malo pomaknute, čak sulude, te prilikom tzv. crossover suradnji, moramo biti spremni na mnoge kompromise. Moj dojam, je, da u ovom slučaju to nije bilo tako. Kada sam s g. Rundekom dogovarao suradnju, svaki njegov prijedlog ili opaska, meni je zvonila kao neka ideja koje se ja još nisam stigao sjetiti. Osjećao sam se kao da imam potpunu slobodu. Slobodu da se izrazim kao umjetnik, točno onako kako ja to želim. S odmakom, vidim, da to i je bilo upravo tako. Napravili smo projekt, koji je prava sinergija nečega, na prvi pogled nespojivog, a da smo pritom uspjeli postići to, da ne kompromitiramo autentičnost ni jednog sudionika u projektu. Mi smo ostali Jazz orkestar HRT-a, a Darko Rundek je ostao to što svi poznajemo, poštujemo i cijenimo, oduvijek.“

Rundek i Jazz orkestar HRT-a, dva dana zaredom, napunili su dvoranu Gorgona u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, a zajedno su nastupali i u Osijeku, Zadru, Makarskoj, Rovinju te jedne ljetne večeri na Sunčanoj strani Prisavlja.

Album „Za vašu posljepodnevnu razonodu“ slušajte i na streaming servisima.

