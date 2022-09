Hrvatski maneken godišnji provodi na 'najljepšem mjestu na svijetu': 'Ljubav prema konjima nam je u genetici'

Najstariji hrvatski maneken Josip Joško Tešija (53) i dalje ima pune ruke posla, a upravo se vratio s 20 dana dugog godišnjeg odmora koji je proveo na, kako kaže, "najljepšem mjestu na svijetu". Kako je naš proslavljeni kustos i hrvatski branitelj rodom iz Sinja, najviše vremena voli provoditi u njegovoj Cetinskoj krajini.

- Mi kontinentalci kad smo na godišnjem, neko se više posveti moru i kupanju, a ja više volim otići u Zagoru, kako sam vezan za nju jer sam rođen dolje, u Sinju. A ljubav prema konjima, u Cetinskoj krajini je u genetici - ispričao nam je Josip koji se trenutno nalazi u Zagrebu u koji je baš danas stigao jer ga sutra već čeka posao.

A usput nam je ispričao i prekrasnu priču o prvom susretu njega i konja.

- Ja se sjećam, imao sam nekih 4 ili 5 godina, kad sam prvi kontakt s konjem imao. Došao sam mu, zagrlio sam mu nogu i rekao: "moja noga". To je nevjerojatno. Ja to neću nikada zaboraviti, to je jednostavno nama u genetici. Primjerice, kad bih išao kod rođaka na more rekao bih mu da me strah te dubine mora, a oni bi meni da je njih strah konja i njihove visine. To je jako zanimljivo - ispričao je.

U toj krajini, kaže, nema tko ne jaše i nema tko nije zaljubljenik u konje.

- A i onaj koji nije vezan i odrastao uz konje i Alku, tradiciju Alke, opet za tren nauči sve to. Ja to smatram genima - kazao je.

A najviše vremena voli provoditi u prekrasnom Konjičkom klubu Sveti Mihovil u Trilju. Klub je to, priča nam, s najdužom tradicijom u cijeloj županiji, najpredaniji i s najbolje uređenim štalama. A vodi ga upravo njegova rodica Lucija Ajduković s bratom. Lucija je pravi znalac konja, a s njima je od djetinjstva baš kao i Josip.

- Ime je dobio baš po zaštitniku Trilja - sv. Mihovilu. Ona vodi taj klub već 25 godina. To je zaista najljepši dio Cetinske krajine, a klub je baš uz rub Cetine, "naše matere", kako ja zovem Cetinu. Upravo je ona stvorila našu kulturu - opisao je.

A konje obožava jahati dvaput dnevno, ujutro i navečer, uz Cetinu najčešće navečer.

- Taj lijepi galop ja vama jednostavno ne mogu opisati, tu emociju konja koji zna sve o vama, vrlo inteligentna i pametna životinja. vi kada zajašite konja, on preko svojih živaca na kičmi uzima podatke o vama, ponjuši vas i uzme vaš miris. I dok jašete, točno zna kako sjedite na njemu, pod kojim kutom, to je toliko pametno, ne možeš vjerovati - zaključio je sada odmorni Josip.

