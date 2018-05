Hrvatska influencerica objasnila kako zarađuje novac na Instagramu

Ovako treba izgledati nedilja. Samo ne u centru Zagreba, već tamo negdje u okolici Zadra. Bar ju ja tako zamišljam. Ali što ćeš, ne možeš imati sve što poželiš. Bar ne sad i odmah, ali možeš zamišljati sve što poželiš. A ako pitaš mene, sve što stvarno jako želiš, uvijek dobiješ. Zato neka te danas ne obeshrabri, sutra ćeš imati sve što nisi danas! Nastavi zamišljati, nastavi gristi, boriti se i čupati. Sve dođe na svoje! . . . . PHOTO: @foto_zibar . . . #sunday#sundayvibes#sunny#sunnyday#happyday#staytuned#stayfocused#staystrong#keepgoing#style#styleblog#styleblogger#styleinspiration#swimsuit#swimwear#ootd#outfitoftheday#fashion#fashiongram#fashionblog#fashionblogger#šiksik

A post shared by P.S. (@paulasik) on May 20, 2018 at 9:50am PDT