HRT-ova voditeljica radi i u školi: 'Želja mi je da me učenici doživljavaju prvenstveno kao dobru profesoricu'

Ovogodišnje Melodije Jadrana ostat će upamćene po mnogočemu. Nova glazbena manifestacija nakon dugo vremena okupila je najveće domaće estradne zvijezde u splitskoj Galeriji Meštrović, a iako su do sada glazbeno-zabavne manifestacije koje se prenose na HRT-u bile rezervirane za iskusne voditeljice kao što su Barbara Kolar, Daniela Trbović, Doris Pinčić Guberović i Jelena Glišić... prvi put u prijenosu uživo okušala se i nova voditeljska nada HRT-a Monica Jakšić. Simpatična Puležanka gledateljima je donedavno bila prepoznatljiva kao voditeljica Lota, a nakon svog debija na velikoj pozornici dobila je same pohvale i dokazala da je dorasla zadatku koji su joj povjerili na javnoj televiziji. Monica, koja je po struci profesorica talijanskog i francuskog jezika, pravo je osvježenje na voditeljskoj sceni, a njezina mladost, komentirali su mnogi, sjajno se nadopunila s iskustvom prekaljenog voditelja Duška Ćurlića.

Krajem lipnja debitirali ste u voditeljskoj ulozi na Melodijama Jadrana. Iako su mnogi isprva bili skeptični, nakon festivala stizale su same pohvale na vaš račun. Jeste li strepili od reakcija publike?

Jako je lijep osjećaj kad je reakcija publike dobra, a mislim da je ono što mi je dalo poseban vjetar u leđa upravo način na koji me Duško najavio publici, kao debitanticu kojoj želi svu sreću i koju pozdravlja uz toplu podršku. Zahvalna sam splitskoj publici na blagonaklonosti i toplini kojom me dočekala. Zauvijek ću to pamtiti.

Kako je bilo dijeliti pozornicu s prekaljenim voditeljem kao što je to Duško Ćurlić. Je li vam to davalo određenu dozu sigurnosti? Pamtite li neki savjet koji vam je dao prije nego što ste stali na pozornicu?

Stati na pozornicu prostora Galerije Meštrović sa svojim omiljenim voditeljem, što uopće dodati na to? Bila je to uistinu posebna večer. Čast mi je zvati se Duškovom kolegicom i ne bih mogla poželjeti bolju osobu za voditeljski debi.Ne mogu mu dovoljno zahvaliti na podršci i smjernicama. Posebno me se dojmilo to što mi je rekao kako i on ima tremu i da, u trenutku kad ju čovjek prestane osjećati, to više nije posao za njega. Smatram kako je to istina. Pozitivna trema je dodatni motivator i dijelom dokaz kako je osobi stalo. Duško je poznat po svojoj profesionalnosti, ali i toplini koja prelazi na kolege, publiku i gledatelje s druge strane ekrana. Sad mislim kako je to upravo zato - što mu je stalo.

Tijekom festivala na pozornici ste i sami u jednom trenutku priznali da imate tremu, no ona gotovo da se i nije vidjela. Kako ste je uspjeli obuzdati? Imate li neke rituale prije nego što se kamere upale?

Hvala vam na komplimentu. Ako je istina da se trema nije vidjela, onda sam je dobro uspjela prikriti. Pozitivna trema je kod mene uvijek prisutna, ali naglasak je na tome da je pozitivna. Nemam neke posebne rituale prije nego se kamere upale, ali u ovom konkretnom slučaju pomislila sam na svoju urednicu Elizabeth Homsi koja mi je ukazala silno povjerenje pruživši mi priliku za ovaj voditeljski debi. Htjela sam to povjerenje opravdati. Tako sam se maksimalno fokusirala i to mi je bila dodatna motivacija.

Na HTV-u ste debitirali kao voditeljica Lota i to u veljači 2022. godine. Jeste li već tada maštali o svjetlima velikih pozornica? Je li ovo smjer u kojem vidite svoju daljnju profesionalnu karijeru?

Pozornica poput ove u Galeriji Meštrović je nadmašila moju maštu. Zahvalna sam na ovom angažmanu i, ako mi se ukaže prilika za nešto slično, bit će mi zadovoljstvo.

Po struci ste profesorica talijanskog i francuskog koji predajete u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi. Kako vas učenici doživljavaju? Gledaju li vas na televiziji?

Stremim ka tome da me moji učenici doživljavaju prvenstveno kao dobru profesoricu. Učiteljski poziv je za mene jako vrijedna i ozbiljna stvar. Simpatično mi je kad učenici kažu kako su me vidjeli na televiziji, ali mislim da im je to malo apstraktno, budući da ih asociram na školu i nastavu francuskog, a možda i na kontrolne ispite.

Trenutno uspješno balansirate rad u školi i rad na televiziji, no u čemu više guštate? Ako ikad budete morati odabrati jednu stvar kojoj ćete se morati u potpunosti posvetiti, hoće li ti biti škola ili televizija?

Iskoristili ste jako dobru riječ u samom pitanju - guštanje. Upravo je to glagol kojim bih opisala blagoslov koji imam u poslu. Uistinu guštam u oba posla, u obje sfere, koliko god su možda drugačije. Biti dijelom školstva i Hrvatske radiotelevizije je za mene iznimna privilegija i čast. Obje sfere doživljavam ozbiljno. Moji učenici su moja radost, a biti dijelom HRT-a mi je na ponos.Gdje god da me život odvede, znam samo da ću dati svoj maksimum.

Otkud ljubav prema televiziji? Kako ste završili uopće na HTV-u? Jeste li imali ranije voditeljskog iskustva?

Ljubav prema televiziji seže još od djetinjstva. Oduvijek sam voljela radio i televiziju kao medij. Hrvatska radiotelevizija je zapravo leitmotiv mog života. Od kultnog "Dobro jutro, Hrvatska", koji je popratio svako moje spremanje za odlazak u školu, preko stranih televizijskih serija na Prvom i Drugom programu koje sam roditeljima argumentirala kao "učenje engleskog, francuskog i španjolskog", sve do danas. Nema boljeg opuštanja od HRT-ovog dokumentarca i nema bolje krilatice od "odabrao Đelo Hadžiselimović" (Mira Vočinkić). Kad je mama vidjela poziv na audiciju za Loto, odlučila sam se prijaviti i tako je krenula moja avantura. Prije toga nisam imala voditeljskih angažmana. Tada nisam mogla ni sanjati o tome da ću postati kolegica Jelene Glišić, izvrsne voditeljice i divne osobe. Nedavno je naša Loto ekipa postala bogatija za dvije krasne djevojke Anu-Klaudiju Stilinović i Maju Kolak, koje su se već dokazale da se odlično snalaze u voditeljskoj ulozi. Pratim njihove nastupe i za njih imam samo riječi hvale. Čast mi je biti dijelom Loto postave, ispred i iza kamere.

Tko vam je bio (ili je još i uvijek) televizijski mentor? Čiji rad pomno pratite i iz njega najviše učite?

Osoba koja me izabrala za Loto djevojku i moja mentorica je Elizabeth Homsi, kojoj dugujem svoju karijeru. Pomno pratim rad svih kolega i imam samo riječi hvale, ali mislim da svatko od svakoga može ponešto naučiti. Ultimativni uzori su mi voditeljice "stare garde" (Vlahović, Fattorini, Urličić).

Biste li jednog dana voljeli imati vlastitu televizijsku emisiju ili show? Kako bi to izgledalo?

Iz današnje perspektive ne mogu baš zamisliti kakva bi bila "moja" emisija. Kad bih ju imala, možda bi bilo nešto vezano uz književnost ili jezike, budući da je to nešto u što se razumijem, to jest, čime se bavim.

Uz strane jezike i televiziju bavite se i glazbom. Profesionalno bavljenje glazbom vam nije opcija?

Glazbom sam se zapravo najviše bavila u adolescentskim danima. Pisala sam pjesme i izvodila akustične obrade jazz, soul i neo soul pjesama američkih izvođača. Trenutno nemam namjeru profilirati se u glazbi.

Nije tajna da je u poslu kojim se bavite dosta bitan izgled. Ljuti li vas to što se od žena pred kamerama uvijek očekuje savršenstvo kada je u pitanju fizički izgled i što su puno više izloženije kritici od svojih muških kolega?

Ne bih baš rekla da me ljuti to što se od žene pred kamerom očekuje da izgleda na određeni način jer mislim da je to dio posla. Ipak, ako se fokus postavi samo na fizički izgled, to vrlo lako može postati veliko opterećenje. Mislim kako nije sve u izgledu, već u karizmi i određenoj energiji osobe. Nema mi ništa ljepše od pogleda u kojem je iskra, sjaj, životna radost. Tjelesna ljepota je, iako ugodna oku, po našoj ljudskoj prirodi efemerna i ne bi se valjalo vezati isključivo i samo za nju. Vjerujem da je puno vrjednije ono u nama i osobno stremim ka tome da mi duh bude vedar, a onda sam i sama sebi ljepša, poletnija i dražesnija.

Kakva je Monica privatno? Što radite kad ne radite?

Možda bi najbolje bilo upitati moje bližnje kakva sam privatno, a oni me često od milja znaju nazvati "knjiškim moljcem". Kad ne radim, volim se zavući u svoj kutak uz dobru knjigu ili dobar dokumentarac. Ponekad pišem, ali sam poprilično istančala književno nepce na studiju književnosti kako bih prepoznala da moja proza nije baš neke naročite kvalitete.

Rodom ste iz Pule, a zbog posla živite u Zagrebu. Kako ste se navikli na život u velikom gradu? Što vam najviše nedostaje iz Istre?

U Zagreb sam se doselila kako bih na Filozofskom započela studij francuskog i talijanskog jezika i književnosti i moram priznati kako sam se u početku jako sporo i teško privikavala na veliki grad, daleko od mog malog pulskog naselja, sigurnosti toplog doma i obitelji. Sada, nakon završenog studija, Zagreb smatram svojim domom i zahvalna sam mu na prilikama koje mi je pružio.

Već smo ozbiljno zakoračili u ljeto. Kakvi su vaši planovi za dane koji su pred nama? Gdje ćete puniti baterije?

Baterije ću napuniti u svom rodnom gradu kad odem na kratki odmor. Jako se radujem druženju s obitelji.

