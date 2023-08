Mladi Metkovac pažnju je prvo privukao u showu "Zvijezde ljetni hit", sad je objavio treći singl

Ivan Vidović novo je ime na glazbenoj sceni za koje će se, kako se čini, itekako čuti. Mladi Metkovac pažnju je privukao još za vrijeme glazbenog showa "Zvijezde ljetni hit". Skroman, vrijedan i talentiran, nakon tv showa posvetio se izgradnji glazbene karijere. Nakon pjesama "Čuvar pobjeda" i "Meštar", upravo je objavio svoj novi singl - pjesmu "Čudan vjetar".

- Puno se stvari već dogodilo nakon "Zvijezda" pa mi od tog iskustva ostaju samo najbitniji trenuci i lekcije. Drago mi je što sam probao tako nešto, pokazalo mi je puno stvari. "Zvijezde" ću uvijek najviše pamtiti po tome što sam tim iskustvom prvi put vidio glazbu kao pravu karijeru, a ne kao samo hobi. Nakon toga sam se potpuno posvetio glazbi, što je promijenilo moj život na toliko puno načina - ispričao nam je Ivan.

VEZANI ČLANCI

Utjecaj "Zvijezda" se, primjećuje, za sada osjeća još samo u Metkoviću i okolici.

- Taj neki "boom" popularnosti vezane za show je bio dosta kratak, i sada, kad pogledam iz ove perspektive, drago mi je da je tako. Kao što sam rekao, nakon "Zvijezda" dogodilo se puno stvari i rekao bih da sam u velikoj mjeri odrastao, kako glazbeno tako i privatno. Drago mi je da se popularnost nije nastavila u tom trenutku, mislim da nisam bio spreman na nju. Danas više ne razmišljam isto, ako se treba dogoditi, dogodit će se, moje je samo da radim i uživam u glazbi koliko god mogu, što god nastane iz toga, dobro je došlo - kaže Ivan kojem je pjesmu "Čudan vjetar" napisao Goran Komazin Meka, dok on potpisuje aranžman.

- U pravilu ne pišem pjesme... počeo sam raditi na tome, upravo zato što mislim da bih se puno više povezao s pjesmama i da bih mogao prenijeti više. "Čudan vjetar" posebno mi je drag jer s tim singlom nisam imao puno problema te prirode. Drago mi je što sam radio na aranžmanu s prijateljima i kolegama i što sam više sudjelovao u procesu stvaranja, za razliku od prijašnjih pjesama. Dobivamo dobre reakcije, kako uživo tako i na društvenim mrežama. Pjesma još "ima vremena" izašla je tek nedavno i vjerujem da će tek napraviti svoje - kaže Ivan.

Singl "Čudan vjetar" uvod je u album koji priprema, a koji će objaviti za Croatiju records. Ovog ljeta očekuje ga i puno svirki.

- U turističkoj sezoni pretežno sviram po Makarskoj rivijeri i Pelješcu. Volim iskoristiti prisustvo stranih turista da, uz domaće stvari koje inače sviram, ubacim i strani repertoar koji osobno volim slušati i izvoditi. Za svakoga se može naći ponešto, ali nastojim svirati isključivo kvalitetnu muziku, ili bar ono što ja smatram pod tim pojmom. Live svirke su mi najveća ljubav i glavni razlog zašto sam se uopće odlučio na glazbenu karijeru. Volim dijeliti tu energiju s ljudima preko glazbe i drago mi je što se uvijek dogodi neka vrsta konekcije s publikom. Do listopada ću biti posvećen pretežno nastupanju, a onda natrag u studio, jer posla na albumu ima i previše - kaže Ivan koji slobodnog vremena gotovo dai nema, ali mu to ne predtavlja nikakav problem.

- Uz ovu količinu svirki i album koji je na putu, potpuno sam zaokupljen glazbom, ali mislim da je trenutno pravo vrijeme za to. Volim "raditi" to što radim i uživam u tome, par slobodnih sati u danu uvijek iskoristim za kavu s prijateljima. Privatni bih život volio u što većoj mjeri zadržati za sebe isključivo zato što ne želim da odvraća pozornost ljudi od onoga što zapravo želim podijeliti s njima, a to je glazba - kaže Ivan Vidović.

VIDEO Nakon što je potvrdila da se razvodi, Ella Dvornik rastužila pratitelje novom objavom na Instagramu