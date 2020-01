Harvey Weinstein jednim je pozivom mogao stvoriti i uništiti karijeru, a sada je na suđenju

Počelo je suđenje čovjeku koji je obilježio cijelu jednu hollywoodsku eru. Slobodno se može reći da se ta era posljednjih 20 i nešto godina može po njegovu imenu i nazvati. Također, Harvey Weinstein bio je i razlogom što je ta era prekinuta, odnosno on sam razlogom je temeljite promjene koju prolazi Grad snova i industrija koja je na njemu desetljećima počivala.

Pokret #MeToo osveta je ne čak toliko samom Weinsteinu koliko cijeloj malicioznoj kulturi Hollywooda temeljenoj na teškom seksizmu, prečesto bolesnoj ambiciji, nedostatku osnovne kulture koja bi tvornicu filmske zabave makar koliko učinila održivom. Harvey Weinstein godinama je bio najmoćniji hollywoodski producent, toliko utjecajan da su se Oscari za njegove filmove gotovo podrazumijevali. Ali i čovjek koji je mogao s nekoliko telefonskih poziva uništiti bilo čiju karijeru. No, nije ni to moglo trajati vječno, ovaj je tjedan, naime, počeo proces Harveyu Weinsteinu, bira se porota koja će na kraju odrediti je li kriv po pet točaka optužnice koje uključuju silovanje i seksualno predatorstvo, za što ga optužuju dvije neimenovane žene.

Odbacuje optužbe

Konačna bi kazna mogla biti i doživotni zatvor ako dvanaest porotnika koje ovih dana biraju tako procijeni. Jednu je od tih žena navodno silovao u jednoj newyorškoj hotelskoj sobi 2013. godine, a na drugoj je 2006. godine izvršio nasilni seksualni čin. Weinstein pobija obje optužbe. Glumica Annabella Sciorra optužila ga je za seksualno predatorstvo počinjeno devedesetih, no te su dvije optužbe odbačene. Jasno, riječ je o zastari, no optužnice su podignute kako bi se tužiteljima otvorila mogućnost da Sciorra svjedoči u sada pokrenutom procesu. Čovjek koji je kao producent stajao iza sedam filmova Quentina Tarantina može se smatrati sretnim jer ga je više od 80 žena javno optužilo barem za seksualno uznemiravanje.

U prosincu je objavljeno da su njegovi odvjetnici postigli izvansudske nagodbe s 30 glumica i bivših djelatnica ukupne vrijednosti 25 milijuna dolara. Nakon tih dogovora, Weinstein ne mora javno ništa priznati. – Posljednje dvije godine bile su za mene teške, ali su mi omogućile duboko promišljanje. Sada shvaćam da sam bio obuzet poslom, tvrtkom i porivom za uspjeh. To je uzrokovalo da zanemarim svoju obitelj, osobne odnose te se otresam na ljude oko sebe. Na rehabilitaciji sam od listopada 2017. kroz program rehabilitacije od 12 koraka te meditiram.

Odučio sam se od potrebe za kontrolom, službena je izjava Harveya Weinsteina koju objavljuju mediji prije suđenja. Istodobno, nije izrazio suosjećanje sa žrtvama koje ga optužuju za različite seksualne prekršaje. Jednostavno zato što prekršaje ti ne priznaje. Najviše što je bilo tko dobio bila je rečenica još od prije više od dvije godine da je njegovo ponašanje uzrokovalo puno boli kolegama te da mu je zbog toga žao. Ni uvjeravanje da se promijenio neće mu previše olakšati situaciju. Tužiteljica je, naime, Joan Illuzi-Orbon, ista ona koja je 2011. godine uspjela ishoditi presudu za slične prekršaje nekadašnjeg šefa Međunarodnog monetarnog fonda Dominiquea Strauss-Kahna. Njegovi su odvjetnici pokušali suđenje maknuti iz New Yorka pravdajući se prevelikim medijskim pritiskom. Nije upalilo, očekuje se da će suđenje trajati otprilike šest tjedana.

Očito nije sasvim izvjesno kako je svojedobno najutjecajniji hollyoodski producent doista prošao nekakvu rehabilitaciju jer upravo je u listopadu 2017. godine, kada tvrdi da je s promjenama počeo, i objavljen ključni tekst u The New York Timesu kojim je počelo razotkrivanje nečega što je godinama bilo javna tajna. Prve su protiv Harveya Weinsteina istupile Eose McGowan i Ashley Judd, a potom je uslijedio cijeli niz koji je na kraju stao na nešto više od 80 i nije izvjesno da će ikada završiti. Prema tom tekstu, Weinstein je godinama plaćao napadnute žene za šutnju, a kakve su bile situacije opisala je Ashley Judd. Glumicu je bio pozvao u hotel “Peninsula” na Beverly Hillsu za što je tada mlada glumica mislila da je poslovni doručak.

Umjesto toga, dao je da je pošalju u njegovu sobu gdje se pojavio u kućnom ogrtaču te je pitao može li je masirati te bi li ga mogla gledati dok se tušira. – I kako da ja iziđem iz te sobe što brže a da pritom ne uvrijedim Weinsteina? – rekla je Judd prisjećajući se tih trenutaka. McGowan, koja je 1997. u vrijeme “događaja” s Weinsteinom imala 23 godine, nagodila se za 100.000 dolara, također uz uvjet da producent ništa ne prizna. Što se dogodilo, The New York Times objavio je na temelju dokumenta. U hotelskoj sobi za vrijeme Sundance Film Festivala Harvey Weinstein ju je – silovao, kako je kasnije ipak pristala ispričati za američke medije.

Najmoćniji čovjek Hollywooda

Ta dva svjedočenja otvorila su Pandorinu kutiju nakon čega je u rekordnom roku pao najmoćniji čovjek Hollywooda čiji je utjecaj nadilazio granice Grada snova. I druge glumice poput Judd i McGowan mahom ističu da ih je odbijanje suglasnosti s Weinsteinovim prijedlozima uglavnom stajalo karijere. Da kod moćnog producenta nije bilo granica svjedok je i Uma Thurman, omiljena glumica Quentina Tarantina, koja je nekoliko mjeseci nakon početka Weinsteinova razotkrivanja ispričala o svojem doživljaju iz sredine 90-ih u londonskom hotelu “Savoy”.

– Gurnuo me. Pokušao je leći na mene i razodjenuti se, radio je svakojake neugodne stvari. No, ipak nije otišao do kraja. Osjećate se poput životinje koja se pokušava izmigoljiti – opisala je Thurman, spomenuvši kasnije i njihov raniji susret u Parizu gdje ju je Weinstein u svojoj sobi dočekao u kućnom ogrtaču i odjevenu proveo kroz hodnik do – saune. Poznata glumica najgorim u svemu smatra to što se o Weinsteinovu ponašanju sve znalo, znali su to i njezini zastupnici u agenciji Creative Artists Agency ali i sam Quentin Tarantino koji Weinsteinu ipak duguje karijeru. Ta šutnja mu je zamjerena, slično kao i Meryl Streep koja uspjeh nekoliko svojih filmova duguje posrnulom producentu. Također je tvrdila da nije to znala.