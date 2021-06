Harry ponovno uhvaćen u laži: Stručnjakinja ga kritizirala, tvrdi da nije istina ono što je rekao o Williamu

Princ William ne osjeća se zatočeno u kraljevskoj obitelji i želi biti kao kraljica Elizabeta, tvrdi autorica Penny Juror koja je napisala knjigu: 'Prince William: The Man Who Will Be King'. Ona je kritizirala princa Harryja zbog izjava da su njegov brat i otac zatočeni u sistemu britanske monarhije u bombastičnom intervjuu s Oprah u ožujku.

Juror je kazala kako je Harry apsolutno u krivu zbog takvih tvrdnji te dodala:

- Ja mislim da on razumije što je njegova sudbina i prigrlio je sve to. Želi biti kao baka.

Istina je da nije teško donijeti takav zaključak, jer Harry i William nisu iste osobe. Harry je dok je bio tinejdžer izlazio i zabavljao se s društvom, pa čak i razjario javnost nekim svojim istupima, dok je William uvijek bio mirniji i staloženiji. Velika je razlika u osobnosti braće, a čini se da Harry zapravo cijeli život ima problem s autoritetom. Nešto od toga je definitivno i do odgoja, jer William je uvijek bio odgajan za to da će jednog dana postati kralj, dok je njegov brat konstantno tretiran samo kao - zamjena.

To dokazuje i žestina optužba koje Harry konstantno iznosi na račun svoje obitelji zbog nerazumijevanja za njegovo psihičko stanje kao krhkog dječaka, ali i kasnije kao već odraslog mladića. Kazao je kako mu više nije problem razgovarati o psihičkim problemima ako će to pomoći drugim ljudima da shvate kako im je potrebna pomoć. Vojvoda od Sussexa opisao je kako mu je Meghan rekla da se želi ubiti, dok je šest mjeseci bila trudna s Archiejem. Ipak, na putu do Royal Albert Halla u siječnju 2019. se predomislila jer ga je htjela poštedjeti da izgubi još jednu ženu u svom životu, nakon što je ostao bez majke, istaknuo je Harry u dokumentarnom serijalu 'The Me You Can't See'.

- Kada je moja supruga Meghan, tada trudna s Archiejem, zbog situacije s medijima koji su svakodnevno iznosili prljavštine o njoj dobila suicidalne misli, zatražio sam pomoć od svoje obitelji, no naišao sam samo na zid šutnje i ignoriranje - rekao je Harry.

Za razliku od njega, princ William se čvrsto drži obiteljskog kodeksa: “Nikada se žaliti, nikada objašnjavati”.

