Marijan iz 'Ljubav je na selu' otkrio kako ga je Patty prvi put odbila i kako seli iz Hrvatske: Ovdje nema sreće

Brojne iznenađujuće situacije obilježile su 13. sezonu showa "Ljubav je na selu", a jedna od upečatljivijih bila je kod farmera Marijana Cerovca. Njegove kandidatkinje ostale su zatečene kad se od jednom na vratim njegove kuće pojavila Tajlanđanka Naranphat Madarat zvana Patty i kad je pala Marijanu u zagrljaj on je svojim kandidatkinjama priznao kako je on već neko vrijeme zaljubljen u Patty koju je upoznao preko stranici za upoznavanje.

- Ja sam joj prvi napisao poruku, a ona je odgovorila s 'Hello'. I tu se sve otvorilo i počeli smo pričati. Ona je bila u Budimpešti. Tamo je dospjela preko radne vize, tamo je pronašla posao. Bila je u braku, razvedena je. Ja sam išao k njoj, ali prvi put me otkantala. Ali kad sam se vratio doma, ponovno me zvala i ja sam se vratio u Budimpeštu dva dana poslije. Čim je izašla van i čim sam je ugledao, ja sam bio zaljubljen preko glave- ispričao je Marijan za RTL. Pandemija koronavirusa na neko ih je vrijeme razdvojila i Patty se vratila na Tajland kako bi bila s djecom a kada se Patty vratila u Hrvatsku odmah su se vjenčali. Marijan je njezinog sina i kći zasad upoznao samo preko videopoziva i Marijan se nada kako će ih Pattina djeca uskoro posjetiti čim se smiri situacija s pandemijom, a Marijan svoju budućnost vidi na Tajlandu.

- Dugoročno se, bit ću iskren, vidim u Tajlandu, to definitivno! Otkad sam došao u Hrvatsku, ovdje nemam sreće. Jedina lijepa stvar koja mi se dogodila je da sam upoznao Patty jer da sam ostao u SAD-u, ne bih je nikad upoznao. A sad smo skupa i možemo zajedno planirati budućnost. Čim ovdje prodam kuću, ja se selim iz Hrvatske na Tajland - kaže Marijan.

VIDEO Albina u Zigmanovom kostimu nominirana za najgore odjevenu izvođačicu Eurosonga