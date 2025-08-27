Halidu Bešliću zdravstveno stanje se ne popravlja, otkazao još jedan veliki koncert u Hrvatskoj

Legendarni bosanskohercegovački pjevač sevdaha i narodne glazbe, 71-godišnji Halid Bešlić zbog zdravstvenih komplikacija otkazao je nadolazeći koncert u Splitu, a koji se trebao održati 13. rujna. Organizatori su u službenoj obavijesti naveli kako je koncert otkazan isključivo zbog pjevačevih zdravstvenih razloga te su obavijestili kupce i publiku o povratu iznosa koji su potrošili za karte.

Inače, otkazivanje koncerta u Splitu dolazi nakon što je Bešlić prethodno bio primoran otkazati koncerte i u Gradačcu i Ludbregu, a koji su bili zakazani sad - za kraj kolovoza i početak rujna. Obožavani glazbenik je nedavno hitno hospitaliziran u Sarajevu, gdje su se liječnici pobrinuli njegovim zdravstvenim tegobama koji su zahtijevali trenutačni medicinski nadzor i njegov odmor. - Našem Halidu želimo brz i potpuni oporavak, da nas i dalje uveseljava svojim nezaboravnim hitovima - poručili su organizatori koncerta u Ludbregu, gdje je Halid trebao zapjevati 5. rujna.

Njegovo je zdravstveno stanje postalo zabrinjavajuće kada se pojavio na koncertu u Banjoj Luci, a snimke nastupa širile su se društvenim mrežama. Naime, tijekom nastupa Bešlić se otežano kretao po pozornici, a veći dio koncerta je sjedio. U jednom je trenutku čak publici kazao kako se ne osjeća dobro, a oni su ga svi podržali gromoglasnim pljeskom. – Jedva sam došao. Loše mi je, boli ovdje, boli ondje, ali posao se mora odraditi – rekao je tada.

Neslužbeno se doznalo kako je Bešlić završio na odjelu nefrologije, a što ukazuje na probleme s bubrezima. Nefrologija se bavi liječenjem bolesti bubrega i mokraćnog sustava, uključujući akutno i kronično zatajenje bubrega, bubrežne kamence, komplikacije dijabetesa i hipertenzije, kao i pacijente na dijalizi ili nakon transplantacije.

Inače, pjevač evergreen hitova kao što su "Miljacka", "Dvadesete", "Čardak" i mnogih drugih, ovo nije prvi put da se susreće sa zdravstvenim tegobama. Naime, prije nekoliko godina preventivni pregled u Banjoj Luci otkrio je da ima suženje glavne krvne žile na vratu, što je moglo izazvati moždani udar. Zahvaljujući brzo reakciji liječnika, Bešlić je tada spašen te je ta tegoba otklonjena. Također, godine 2009. doživio je tešku prometnu nesreću u kojoj je izgubio oko, a tada je zadobio i ozljede pluća. Posljednjih se godina bori i s dijabetesom, što dodatno komplicira pjevačevo zdravstveno stanje.