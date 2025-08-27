Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
TUŽNE VIJESTI ZA OBOŽAVATELJE

Halidu Bešliću zdravstveno stanje se ne popravlja, otkazao još jedan veliki koncert u Hrvatskoj

Slavonski Brod: Koncert Halida Bešlića u Tvrđavi Brod
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
1/26
VL
Autor
Vecernji.hr
27.08.2025.
u 11:44

Bešlić je zbog veliki zdravstvenih komplikacija trebao otkazati još jedan koncert u Hrvatskoj, točnije u Splitu.

Legendarni bosanskohercegovački pjevač sevdaha i narodne glazbe, 71-godišnji Halid Bešlić zbog zdravstvenih komplikacija otkazao je nadolazeći koncert u Splitu, a koji se trebao održati 13. rujna. Organizatori su u službenoj obavijesti naveli kako je koncert otkazan isključivo zbog pjevačevih zdravstvenih razloga te su obavijestili kupce i publiku o povratu iznosa koji su potrošili za karte.

Inače, otkazivanje koncerta u Splitu dolazi nakon što je Bešlić prethodno bio primoran otkazati koncerte i u Gradačcu i Ludbregu, a koji su bili zakazani sad - za kraj kolovoza i početak rujna. Obožavani glazbenik je nedavno hitno hospitaliziran u Sarajevu, gdje su se liječnici pobrinuli njegovim zdravstvenim tegobama koji su zahtijevali trenutačni medicinski nadzor i njegov odmor. - Našem Halidu želimo brz i potpuni oporavak, da nas i dalje uveseljava svojim nezaboravnim hitovima - poručili su organizatori koncerta u Ludbregu, gdje je Halid trebao zapjevati 5. rujna.

Njegovo je zdravstveno stanje postalo zabrinjavajuće kada se pojavio na koncertu u Banjoj Luci, a snimke nastupa širile su se društvenim mrežama. Naime, tijekom nastupa Bešlić se otežano kretao po pozornici, a veći dio koncerta je sjedio. U jednom je trenutku čak publici kazao kako se ne osjeća dobro, a oni su ga svi podržali gromoglasnim pljeskom. – Jedva sam došao. Loše mi je, boli ovdje, boli ondje, ali posao se mora odraditi – rekao je tada.

FOTO Sretne vijesti! Udala se Mirna Savić, kći pokojnog Massima Savića. Fotke s vjenčanja objavila naša voditeljica
Slavonski Brod: Koncert Halida Bešlića u Tvrđavi Brod
1/9

Neslužbeno se doznalo kako je Bešlić završio na odjelu nefrologije, a što ukazuje na probleme s bubrezima. Nefrologija se bavi liječenjem bolesti bubrega i mokraćnog sustava, uključujući akutno i kronično zatajenje bubrega, bubrežne kamence, komplikacije dijabetesa i hipertenzije, kao i pacijente na dijalizi ili nakon transplantacije.

Rodila se kao Nenad i prva je u Hrvatskoj otvoreno govorila o promjeni spola: 'Mrzili su me i zato sam napustila zemlju'
Slavonski Brod: Koncert Halida Bešlića u Tvrđavi Brod
1/17

Inače, pjevač evergreen hitova kao što su "Miljacka", "Dvadesete", "Čardak" i mnogih drugih, ovo nije prvi put da se susreće sa zdravstvenim tegobama. Naime, prije nekoliko godina preventivni pregled u Banjoj Luci otkrio je da ima suženje glavne krvne žile na vratu, što je moglo izazvati moždani udar. Zahvaljujući brzo reakciji liječnika, Bešlić je tada spašen te je ta tegoba otklonjena. Također, godine 2009. doživio je tešku prometnu nesreću u kojoj je izgubio oko, a tada je zadobio i ozljede pluća. Posljednjih se godina bori i s dijabetesom, što dodatno komplicira pjevačevo zdravstveno stanje.

Ključne riječi
problemi zdravlje liječenje bolnica hospitaliziran pjevač sevdah Halid Bešlić showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Beograd: Tony Cetinski održao je prvi od dva koncerta u Plavoj dvorani Centra Sava
ide na novu turneju

Tony Cetinski okušao se u glumi: 'Bilo je izazovno uhvatiti autentičnost tog vremena, emocije i energiju'

Tony 30. kolovoza započinje svoju turneju, i to koncertom u Puli, a nakon toga nastupit će diljem regije. Osim toga, tu je i nova pjesma "Ti si ta" koja je svoje mjesto našla i u filmu "Taxi ljubav" čija je premijera zakazana za 1. rujna, a u ovom filmu svoju je ulogu našao i Tony. Glazbenik nam je u intervju otkrio što sprema na ovoj turneji, ali i kako mu je bilo na setu.

Učitaj još